Skandal w neo-TVP z Rejtanem. Do KRRiT wpłynęło mnóstwo skarg, wszczęto postępowanie wyjaśniające. "Przekroczyło granice"

Budynek TVP w likwidacji na Woronicza w Warszawie, artykuł portalu wPolityce.pl oraz wpis KRRiT (screen z X) / autor: Fratria/wPolityce/X-KRRiT
KRRiT uruchamia działania wyjaśniające po skargach widzów na program „Kwiatki polskie” w TVP2 w likwidacji z 3 maja 2026” - czytamy w komunikacie KRRi. Chodzi o sportretowanie w sposób prześmiewczy postaci Tadeusza Rejtana przez neo-TVP w programie „Kwiatki polskie”.

Widzowie „satyrycznego” programu TVP w likwidacji mogli nie tylko posłuchać „100 lat” dla marszałka Włodzimierza Czarzastego, ale i „dowiedzieć się”, że Konstytucja 3 Maja dała nam „grilla, polskiego grilla”. A powiedział nam o tym mężczyzna, który położył się na podłodze w Zamku Królewskim. To niezbyt mądre (bo ahistoryczne) nawiązanie do postaci Tadeusza Rejtana skomentował na portalu X poseł PiS Paweł Jabłoński.

Przypominają się wczesne lata dwutysięczne, gdy mainstream próbował budować ‘europejską’ tożsamość na nienawiści do polskości, czekoladowym orle na kupie czegoś brązowego, wbijaniu polskiej flagi w psie g… i wyrzucaniem z programów za ‘jakieś patriotyzmy bogoojczyźniane’. Widać, że znowu próbują

— napisał, w dalszej części wpisu nie wróżąc powodzenia tego rodzaju działaniom.

Przekroczyło granice dopuszczalnej satyry”

Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji nie pozostała bierna. W związku ze skandalem KRRiT „uruchamia działania wyjaśniające po skargach widzów na program „Kwiatki polskie” w #TVP2 w likwidacji z 3 maja 2026”.

W zgłoszeniach widzowie wyrazili stanowczy sprzeciw wobec prezentowanych w programie treści odnoszących się do postaci Tadeusza Rejtana. W opinii skarżących stanowiły one niedopuszczalną kpinę z bohatera narodowego, który jest powszechnie uznawanym symbolem patriotyzmu oraz niezłomności

— podała KRRiT.

Widzowie zwrócili uwagę na kontekst czasowy emisji programu. Ich zdaniem ośmieszanie ważnej postaci historycznej w dniu Narodowego Święta Trzeciego Maja uderza w polską rację stanu, godzi w interes publiczny i pokazuje lekceważący stosunek do dziejów państwa

— czytamy we wpisie.

Widzowie podkreślili, że publiczny nadawca, zamiast kultywować narodowe tradycje i umacniać postawy obywatelskie, promuje treści będące całkowitym zaprzeczeniem tych wartości

— - podano w uzasadnieniu KRRiT.

W opinii skarżących wykorzystanie tragicznej i podniosłej symboliki historycznej w celach prześmiewczych przekroczyło granice dopuszczalnej satyry

— zakończono komunikat.

Redakcja portalu wPolityce.pl to zespół doświadczonych reporterów, dziennikarzy, publicystów i analityków, specjalizujących się w tematyce politycznej, społecznej, gospodarczej i kulturalnej. Opisujemy codzienne wydarzenia, ujawniamy istotne fakty, śledzimy życie polityczne. Publikujemy sprawdzone fakty, przedstawiamy pogłębione analizy i wyrażamy odważne opinie. NASI AUTORZY: https://wpolityce.pl/autorzy

