„KRRiT uruchamia działania wyjaśniające po skargach widzów na program „Kwiatki polskie” w TVP2 w likwidacji z 3 maja 2026” - czytamy w komunikacie KRRi. Chodzi o sportretowanie w sposób prześmiewczy postaci Tadeusza Rejtana przez neo-TVP w programie „Kwiatki polskie”.
Widzowie „satyrycznego” programu TVP w likwidacji mogli nie tylko posłuchać „100 lat” dla marszałka Włodzimierza Czarzastego, ale i „dowiedzieć się”, że Konstytucja 3 Maja dała nam „grilla, polskiego grilla”. A powiedział nam o tym mężczyzna, który położył się na podłodze w Zamku Królewskim. To niezbyt mądre (bo ahistoryczne) nawiązanie do postaci Tadeusza Rejtana skomentował na portalu X poseł PiS Paweł Jabłoński.
Przypominają się wczesne lata dwutysięczne, gdy mainstream próbował budować ‘europejską’ tożsamość na nienawiści do polskości, czekoladowym orle na kupie czegoś brązowego, wbijaniu polskiej flagi w psie g… i wyrzucaniem z programów za ‘jakieś patriotyzmy bogoojczyźniane’. Widać, że znowu próbują
— napisał, w dalszej części wpisu nie wróżąc powodzenia tego rodzaju działaniom.
„Przekroczyło granice dopuszczalnej satyry”
Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji nie pozostała bierna. W związku ze skandalem KRRiT „uruchamia działania wyjaśniające po skargach widzów na program „Kwiatki polskie” w #TVP2 w likwidacji z 3 maja 2026”.
W zgłoszeniach widzowie wyrazili stanowczy sprzeciw wobec prezentowanych w programie treści odnoszących się do postaci Tadeusza Rejtana. W opinii skarżących stanowiły one niedopuszczalną kpinę z bohatera narodowego, który jest powszechnie uznawanym symbolem patriotyzmu oraz niezłomności
— podała KRRiT.
Widzowie zwrócili uwagę na kontekst czasowy emisji programu. Ich zdaniem ośmieszanie ważnej postaci historycznej w dniu Narodowego Święta Trzeciego Maja uderza w polską rację stanu, godzi w interes publiczny i pokazuje lekceważący stosunek do dziejów państwa
— czytamy we wpisie.
Widzowie podkreślili, że publiczny nadawca, zamiast kultywować narodowe tradycje i umacniać postawy obywatelskie, promuje treści będące całkowitym zaprzeczeniem tych wartości
— - podano w uzasadnieniu KRRiT.
W opinii skarżących wykorzystanie tragicznej i podniosłej symboliki historycznej w celach prześmiewczych przekroczyło granice dopuszczalnej satyry
— zakończono komunikat.
