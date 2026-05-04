Nie mogą cenzurować to odchodzą? Exodus niemieckich partii lewicowych z portalu X! "Promuje treści prawicowo-populistyczne"

Exodus niemieckich partii lewicowych z portalu X Muska! / autor: Fratria/X
SPD, Zieloni oraz Lewica ogłosiły, że opuszczają platformę X należącą do miliardera Elona Muska. Główne partie lewicowe w Niemczech wskazały, że decyzja jest podyktowana narastającą falą dezinformacji w serwisie. Musk konsekwentnie odpiera zarzuty, przekonując, że broni wolności słowa i ogranicza cenzurę.

SPD, Zieloni oraz Lewica oświadczyły w komunikatach opublikowanych na portalach społecznościowych, że „X w ostatnich latach pogrążył się w chaosie”.

Debaty polityczne opierają się na dialogu oraz docieraniu do ludzi i informowaniu ich

— czytamy na koncie SPD, współtworzącej niemiecki rząd, na Facebooku.

Nie chcemy już wspierać platformy takiej jak X, która promuje treści prawicowo-populistyczne, mowę nienawiści i dezinformację

— dodano.

Do wpisu dołączono zdjęcie Muska stojącego przy mównicy, unoszącego prawą rękę w geście przypominającym nazistowski salut.

Wśród najpopularniejszych w Niemczech

Podczas przemówienia wygłoszonego na wiecu w Waszyngtonie 20 stycznia 2025 roku, w dniu zaprzysiężenia Donalda Trumpa na prezydenta USA, dziękował Amerykanom za umożliwienie Trumpowi powrotu do Białego Domu, po czym dwukrotnie uderzył się prawą dłonią w lewą pierś i wyprostował ramię z otwartą dłonią.

Hasztag #WirVerlassenX (#OpuszczamyX), użyty przez wszystkie trzy partie, znalazł się w poniedziałek wśród najpopularniejszych w Niemczech.

Od przejęcia X (wówczas Twittera) przez Muska w 2022 roku wielu polityków, celebrytów i firm zrezygnowała z korzystania z serwisu, wzrosła też liczba skarg na zmiany w funkcjonowaniu platformy pod jego kierownictwem, w tym dezinformację i mowę nienawiści. Musk odpiera zarzuty, przekonując, że broni wolności słowa i ogranicza cenzurę.

W Niemczech wielu czołowych polityków i urzędników, na czele z kanclerzem Friedrichem Merzem, regularnie publikuje na X. Jednym z celów inicjatywy lewicowych partii jest wywołanie fali odejść z serwisu także wśród najważniejszych niemieckich decydentów.

Zespół wPolityce.pl

