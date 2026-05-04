Widzowie „satyrycznego” programu TVP w likwidacji mogli nie tylko posłuchać „100 lat” dla marszałka Włodzimierza Czarzastego, ale i „dowiedzieć się”, że Konstytucja 3 Maja dała nam „grilla, polskiego grilla”. A powiedział nam o tym mężczyzna, który położył się na podłodze w Zamku Królewskim. To niezbyt mądre (bo ahistoryczne) nawiązanie do postaci Tadeusza Rejtana skomentował na portalu X poseł PiS Paweł Jabłoński. „Przypominają się wczesne lata dwutysięczne, gdy mainstream próbował budować ‘europejską’ tożsamość na nienawiści do polskości, czekoladowym orle na kupie czegoś brązowego, wbijaniu polskiej flagi w psie g… i wyrzucaniem z programów za ‘jakieś patriotyzmy bogoojczyźniane’. Widać, że znowu próbują” - napisał, w dalszej części wpisu nie wróżąc powodzenia tego rodzaju działaniom.
TVP w likwidacji dała kolejny przykład, że środowiska lewicowo-liberalne wciąż nie nauczyły się, że pedagogika wstydu i drwiny z polskości w niczym im nie pomagają, a jedynie zniechęcają do takiej postawy i prezentujących ją środowisk. Jedynym skutkiem okazuje się później „płacz i zgrzytanie zębów” po wyborach - np. tych prezydenckich z 2025 r.
Czytaj także
„Rejtan”, kaszanka i grill
W programie „Kwiatki Polskie” nie tylko goszczono marszałka Włodzimierza Czarzastego i śpiewano mu urodzinowe „100 lat” (zapewne na okoliczność „odpolitycznienia” mediów publicznych), ale również zaserwowano „performance”, który można określić jako esencję postawy nazywanej w ostatnich latach „fajnopolactwem”.
Wybraliśmy się do miejsca, w którym to wszystko się zaczęło, czyli miejsca, w którym Konstytucja 3 Maja została podpisana do Zamku Królewskiego w Warszawie. No i tam próbujemy znaleźć odpowiedź na pytanie, co nam dała konstytucja
— zapowiadają prowadzący, po czym pokazują nam mężczyznę leżącego na podłodze Zamku Królewskiego, pod obrazem „Rejtan – Upadek Polski”.
Nieprzypadkowo, ponieważ pan artysta nawiązuje do gestu posła, który sprzeciwił się podpisaniu traktatu rozbiorowego (na wiele lat przed Konstytucją 3 Maja, ale kogo właściwie to obchodzi?). Następnie wygłasza „przejmujący” monolog:
Co nam dała konstytucja? Konstytucja dała nam wolność… Majówkę! A jak ją Polak, prawdziwy Polak wyraża? Jak Polak wyraża wolność? Przez grilla! Ale jakiego? Jakiego grilla?! Polskiego grilla! Bez bakłażana, bez papryki i innych - tfu! - weganistycznych świństw. Po moim trupie. A jak już umrę, to z mojej krwi zróbcie prawdziwą kaszankę!
Rejtan nie ma nic wspólnego z grillem i kaszanką. A z wczorajszym świętem?
Tę esencję „humoru” dla „młodych, wykształconych, z wielkich ośrodków” (czy w programie skierowanym do ludzi inteligentnych trzeba było koniecznie pokazać na końcu „występu”, do jakiego dzieła nawiązuje „artysta”?) skomentował na portalu X poseł PiS Paweł Jabłoński. Były wiceszef MSZ nie tylko zwrócił uwagę, że właściwie to gdzieś kiedyś już to widzieliśmy, ale również - że nawiązanie jest nieco ahistoryczne.
1. Przypominają się wczesne lata dwutysięczne, gdy mainstream próbował budować „europejską” tożsamość na nienawiści do polskości, czekoladowym orle na kupie czegoś brązowego, wbijaniu polskiej flagi w psie g… i wyrzucaniem z programów za „jakieś patriotyzmy bogoojczyźniane”. Widać, że znowu próbują… …ale dobra wiadomość jest taka, że dzisiejsze pokolenie nie czuje się gorsze od „zachodu” – czuje się jego częścią i chce być dumne z Polski. Takie wyśmiewanie własnego kraju budzi sprzeciw wobec wyśmiewających. TVP w likwidacji strzela tu więc sama do siebie (choć pewnie o tym nie wie)
— napisał.
2. Braki w edukacji. Rejtan protestował w 1773 r. przeciwko ratyfikacji I rozbioru Polski, 18 lat przed Konstytucją 3 Maja (1791). To tak jakby pomieszać Bitwę Warszawską z Powstaniem Warszawskim! (choć pewnie dla ludzi, którzy uważają, że to ostatnie wybuchło w 1988 roku, to pewnie bez różnicy…)
— dodał, nawiązując do słynnej pomyłki europosła Dariusza Jońskiego.
3. Poza wszystkim – to jest po prostu nieśmieszne. A jeśli kogoś śmieszy – wyrazy współczucia; nie mamy ze sobą nic wspólnego
— podsumował polityk opozycji.
Najgorsze jest to, że czy Państwo chcą, czy nie chcą - finansują tego rodzaju wygłupy.
X/TVP Info/Joanna Jaszczuk
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/media/759467-zenada-w-neo-tvp-ahistoryczne-kpiny-z-polskosci
Najnowsze artykuły
Wszystkie najnowsze artykuły w jednym miejscu
Śledź nas na Google News
Bądź na bieżąco — dodaj nas do Google News
Dziękujemy za przeczytanie!
Twoje wsparcie ma znaczenie. Buduj z nami niezależne media.
Wszystkie teksty publicystyczne i analityczne w jednym miejscu. Dołącz do nas.