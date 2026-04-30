Już dziś o godzinie 20:05 na antenie Telewizji wPolsce24 rozmowa z prezydentem Karolem Nawrockim. W specjalnym wydaniu programu „Minęła 20:05” wywiad z głową państwa przeprowadzą: Jacek Karnowski - redaktor naczelny Telewizji wPolsce24 oraz redaktor Marcin Wikło.
Redaktorzy Karnowski i Wikło rozmawiali z prezydentem Nawrockim w Oranżerii w ogrodach Pałacu Prezydenckiego. Specjalny wywiad obejrzą Państwo już dziś o godzinie 20:05 na antenie Telewizji wPolsce24.
Ważne pytania do prezydenta
Wraz z Marcinem Wikło będziemy pytali prezydenta o zmiany w Biurze Bezpieczeństwa Narodowego. Zapytamy także, czy czuje się bezpiecznie po zamachu na prezydenta Trumpa - to pytanie dociera do naszej redakcji. Zapytamy o to, co sądzi na temat sporów, a także o to, jak układają się relacje z Donaldem Tuskiem. Nie zabraknie też pytań, których, myślę, prezydent może się nie spodziewać
— zapowiada Jacek Karnowski, szef Telewizji wPolsce24.
Dziś gorący dzień w Sejmie, w ogóle mamy gorący czas w polityce, dlatego warto tego wywiadu wysłuchać. Przypominam, specjalne wydanie magazynu Minęła 20:05 dziś w telewizji wPolsce24. Zapraszamy.
— zaprasza red. Marcin Wikło.
wPolsce24/Joanna Jaszczuk
