Drodzy i Szanowni Czytelnicy! Dziś kończę misję redaktora naczelnego portalu wPolityce.pl. Podjęłam tę decyzję w połowie marca po długich rozważaniach i zapewniam, że była jedną z najtrudniejszych. 16 lat to ogrom czasu, zwłaszcza w medium, które tworzyło się od początku jego istnienia. Powierzony mi zaszczyt kierowania serwisem rozciągnął się do blisko 12 lat. To była wielka przygoda, pełna pasji i zapału do zmieniania Polski na lepsze. Myślę, że czas już przekazać stery w inne ręce. Nie znikam jednak z naszych mediów.
Pożegnania zwykle skłaniają do podsumowań, więc pozwolę sobie na kilka zdań. Portal wPolityce.pl wyrósł z pasji i oddania, z dziennikarskiego odruchu szukania prawdy i obrony tego, co najważniejsze. Był wyrazem potrzeb wspólnoty, która zjednoczyła się po katastrofie smoleńskiej. Przeżyliśmy razem mnóstwo przełomowych wydarzeń, często spektakularnych, niespodziewanych, rewolucyjnych, niepowtarzalnych. Obserwowaliśmy cztery kadencje trzech polskich prezydentów oraz pontyfikaty trzech papieży. Relacjonowaliśmy kilkanaście niezwykle ważnych dla Polski wyborów: prezydenckich, parlamentarnych, europarlamentarnych i samorządowych. Przeżywaliśmy razem pandemię, atak wojny hybrydowej, wojnę na Ukrainie, dwie powodzie i całe mnóstwo innych wydarzeń w kraju i na świecie. Od ponad dwóch lat opisujemy o postępującą destrukcję państwa. Dla redakcji informacyjnej każde z tych wydarzeń wymaga ogromnego zaangażowania. Nasz Zespół doskonale wiedział co robić, by nie zabrakło Państwu informacji, opinii, relacji. Dziękuję całej Redakcji za ciężką pracę, pełną pasji i zaangażowania. Jesteście wyjątkowym, świetnym, profesjonalnym zespołem, z którego mógłby być dumny każdy szef. Przed nami kolejne, wielkie wyzwania, wymagające nowej siły i świeżego podejścia. Nastał czas, by po 12 latach przekazać stery kolejnej osobie. Moja „kapitańska” misja dobiega końca. Z całego serca dziękuję Państwu za ten wspólny rejs, pełen przygód i ważnych dla Polski przemian. I choć przekazuję dowodzenie, wcale się z Państwem nie żegnam. Bo to przecież Państwo, nasi Czytelnicy, są dla nas najważniejsi. Jest jeszcze sporo spraw do opisania, wiele tematów do omówienia, mnóstwo rzeczy do przypilnowania. Zostaję we Fratrii, choć w innej roli i przyjmując nowe zadania. Nie znikam. Wprost przeciwnie. Dopiero teraz znajdę czas na stałą obecność komentatorską nie tylko w portalu wPolityce.pl, ale także w tygodniku „Sieci” i telewizji wPolsce24. Zostajemy razem i jak zawsze pilnujemy Polski. Do przeczytania i do zobaczenia!
