W wieku 62 lat zmarł Maciej Wojciechowski. Były dyrektor Telewizji Polskiej Katowice i redaktor naczelny regionalnych gazet. W czasach PRL działacz organizacji opozycyjnych. O jego śmierci poinformowali przyjaciele i współpracownicy.
Z ogromnym żalem przyjęliśmy wiadomość o śmierci Macieja Wojciechowskiego. Miał 62 lata. Od wielu zmagał się z ciężką chorobą
— napisano na stronie internetowej TVP3 Katowice.
Maciej Wojciechowski urodził się 1964 r. w Bierutowie k. Oleśnicy. Był absolwentem Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu Śląskiego, później studiował dziennikarstwo na Uniwersytecie Warszawskim.
Sylwetka śp. Macieja Wojciechowskiego
Na początku lat 80. działał w Niezależnej Federacji Młodzieży Szkolnej i niezależnych strukturach ZHP w Krapkowicach, gdzie mieszkał. W 1982 r. był członkiem młodzieżowej organizacji Wolność i Niepodległość. Swoją działalność rozwijał w latach 1983-1989 jako członek podziemnych struktur studenckich na Uniwersytecie Śląskim. Od 1988 do 1990 r. współpracował z Solidarnością Walczącą. Był także członkiem Komisji Uczelnianej NZS UW. W 2019 r. za swoją działalność opozycyjną został odznaczony Krzyżem Wolności i Solidarności.
Wojciechowski był szefem TVP3 Katowice od stycznia 2020 do 30 listopada 2022 r. Wcześniej szefował telewizyjnej Jedynce, był też doradcą prezesa TVP Andrzeja Urbańskiego. Jeszcze wcześniej był redaktorem naczelnym „Dziennika Zachodniego” i „Dziennika Łódzkiego”.
xyz/PAP
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/media/759185-zmarl-opozycjonista-z-prl-oraz-byly-dyrektor-regionalnej-tvp
Najnowsze artykuły
Wszystkie najnowsze artykuły w jednym miejscu
Śledź nas na Google News
Bądź na bieżąco — dodaj nas do Google News
Dziękujemy za przeczytanie!
Twoje wsparcie ma znaczenie. Buduj z nami niezależne media.
Wszystkie teksty publicystyczne i analityczne w jednym miejscu. Dołącz do nas.