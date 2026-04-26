Cała Polska żyje zbiórką prowadzoną przez influencera Piotra „Łatwoganga” Garkowskiego, który przez 9 dni prowadził streama na YouTubie, w czasie którego zbierano pieniądze dla Fundacji Cancer Fighters, wspierającej osoby z nowotworami. Akcja kończy się dziś, obecnie zebrano w jej trakcie aż ponad 211 milionów złotych! Mimo to, akcja nie została wyraźnie nagłośniona przez TVP w likwidacji, o czym poinformował zażenowany tą sytuacją „Łatwogang”. „Nie obejrzałem całego programu, ale generalnie zostaliśmy wrzuceni na, nie wiem, łącznie byliśmy na antenie 10 sekund. Nie mogę wytrzymać. Wiecie co, ale ta Telewizja Polska to jest jakaś tragedia. Przepraszam, ale to jest kur… za przeproszeniem po prostu tragedia. Cały program został wrzucony o polityce” - powiedział „Łatwogang”.
Fajnie, że mówią o tym i super, ale nie ma co kłamać, słuchajcie. Uważam, że słabo tak szczerze, bo była prośba do TVP, żeby dać kod. Wysłaliśmy kod, nie dali kodu, nic nie powiedzieli o akcji, kompletnie zostało to olane. Nie obejrzałem całego programu, ale generalnie zostaliśmy wrzuceni na, nie wiem, łącznie byliśmy na antenie 10 sekund
— powiedział na streamie „Łatwogang”. Okazuje się zatem, że w akcję zaangażowało się bardzo wielu Polaków, w tym również wielu celebrytów, a także szereg firm, nie zdecydowała się jej jednak szeroko nagłośnić TVP w likwidacji, mimo tego, że w przypadku innej akcji - WOŚP-u Jerzego Owsiaka - sytuacja wygląda zgoła odmiennie i telewidzowie wciąż są informowani o tej akcji.
„Ta TVP to jest jakaś tragedia”
Nie mogę wytrzymać. Wiecie co, ale ta Telewizja Polska to jest jakaś tragedia. Przepraszam, ale to jest kur… za przeproszeniem po prostu tragedia. Cały program został wrzucony o polityce. Poprosiliśmy TVP, żeby wrzuciło kod QR dla ludzi. Zrobiliśmy 15-minutową rozmowę o tym, że (…) prosimy o to, żeby starsze osoby wpłacały. Powiedzieliśmy cały wywód. Bardzo żałuję w ogóle, że tego nie nagraliśmy. No szkoda, szkoda po prostu nawet, że tego kodu QR nie wrzucili. Słuchajcie, chcieliśmy dotrzeć trochę do osób starszych i i słabo po prostu, ale i tak fajnie, że ogólnie o raku i w ogóle o sytuacji, ale na pewno nie było to o tym, o co prosiliśmy
— mówił influencer.
tkwl/X
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/media/758922-zenujace-tak-tvp-w-likwidacji-potraktowala-zbiorke-latwoganga
