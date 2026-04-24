„Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego weszła na X” - poinformował rzecznik prasowy ministra koordynatora służb specjalnych Jacek Dobrzyński. Nie chodzi jednak o wejście do siedziby platformy, której właścicielem jest Elon Muska, ale o zwykłe… założenie konta. „Kto mieszka w Polsce ten w cyrku się nie śmieje” - napisał dziennikarz Rafał Dudkiewicz, odnosząc się do „akcji” ABW.
Od dzisiaj ABW ma oficjalne konto na platformie X. Poinformował o tym, również na tej platformie, rzecznik prasowy ministra koordynatora służb specjalnych Jacek Dobrzyński.
Dzisiaj o godzinie 6:00 Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego weszła na X. Obserwujcie ich zanim oni zaczną obserwować Was
— poinformował Dobrzyński.
Ograniczone możliwość dyskutowania
Co ciekawe, pod pierwszym postem opublikowanym na koncie ABW, ograniczono dodawania komentarzy. Na całą „akcję” ABW zareagowali inni użytkownicy X, w tym były szef Biura Bezpieczeństwa Narodowego prof. Sławomir Cenckiewicz.
Dajcie tutaj nagranie z zatrzymania w W. Czwartek i wożenia po stacjach benzynowych x. Michała Olszewskiego, byśmy się przekonali jak profesjonalni jesteście!
— napisał Sławomir Cenckiewicz.
Kto mieszka w Polsce ten w cyrku się nie śmieje
— stwierdził dziennikarz Rafał Dudkiewicz.
Tylko niech nie pójdą w politykę jak większość rzeczników służb czy ministerstw w social media, bo przykro się na to patrzy
— zaapelował profil „Służby w akcji”.
kk/X
