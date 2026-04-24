KOMENTARZE

"ABW weszła na X". Nie chodzi jednak o biuro Elona Muska... Agencja założyła konto na platformie. Dobrzyński cieszy się jak dziecko

  • Media
  • opublikowano:
autor: Fratria
Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego weszła na X” - poinformował rzecznik prasowy ministra koordynatora służb specjalnych Jacek Dobrzyński. Nie chodzi jednak o wejście do siedziby platformy, której właścicielem jest Elon Muska, ale o zwykłe… założenie konta. „Kto mieszka w Polsce ten w cyrku się nie śmieje” - napisał dziennikarz Rafał Dudkiewicz, odnosząc się do „akcji” ABW.

Od dzisiaj ABW ma oficjalne konto na platformie X. Poinformował o tym, również na tej platformie, rzecznik prasowy ministra koordynatora służb specjalnych Jacek Dobrzyński.

Dzisiaj o godzinie 6:00 Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego weszła na X. Obserwujcie ich zanim oni zaczną obserwować Was

— poinformował Dobrzyński.

Ograniczone możliwość dyskutowania

Co ciekawe, pod pierwszym postem opublikowanym na koncie ABW, ograniczono dodawania komentarzy. Na całą „akcję” ABW zareagowali inni użytkownicy X, w tym były szef Biura Bezpieczeństwa Narodowego prof. Sławomir Cenckiewicz.

Dajcie tutaj nagranie z zatrzymania w W. Czwartek i wożenia po stacjach benzynowych x. Michała Olszewskiego, byśmy się przekonali jak profesjonalni jesteście!

— napisał Sławomir Cenckiewicz.

Kto mieszka w Polsce ten w cyrku się nie śmieje

— stwierdził dziennikarz Rafał Dudkiewicz.

Tylko niech nie pójdą w politykę jak większość rzeczników służb czy ministerstw w social media, bo przykro się na to patrzy

— zaapelował profil „Służby w akcji”.

kk/X

Najnowsze artykuły

Wszystkie najnowsze artykuły w jednym miejscu

Śledź nas na Google News

Bądź na bieżąco — dodaj nas do Google News

Dziękujemy za przeczytanie!

Twoje wsparcie ma znaczenie. Buduj z nami niezależne media.

Wszystkie teksty publicystyczne i analityczne w jednym miejscu. Dołącz do nas.

Subskrybuj Oglądaj wPolsce24 Wesprzyj nas

Autor

Zdjęcie Zespół wPolityce.pl

Zespół wPolityce.pl

Redakcja portalu wPolityce.pl to zespół doświadczonych reporterów, dziennikarzy, publicystów i analityków, specjalizujących się w tematyce politycznej, społecznej, gospodarczej i kulturalnej. Opisujemy codzienne wydarzenia, ujawniamy istotne fakty, śledzimy życie polityczne. Publikujemy sprawdzone fakty, przedstawiamy pogłębione analizy i wyrażamy odważne opinie. NASI AUTORZY: https://wpolityce.pl/autorzy

Powiązane tematy

Wspieraj niezależne media Wspieraj niezależne media Wspieraj niezależne media

Zapraszamy do komentowania artykułów w mediach społecznościowych