Klementyna Suchanow, aktywistka ogólnopolskiego Strajku Kobiet, w połowie kwietnia odebrała w Dreźnie Międzynarodową Nagrodę Pokojową. Niemieckie media, które opisywały „uroczystość”, jednoznacznie wskazują, że wyróżnienie otrzymała za „zaangażowanie przeciwko prawicowo-konserwatywnemu rządowi w Polsce”. Tę informację skomentował dziś Stanisław Żaryn, prezes Fundacji Instytut Bezpieczeństwa Narodowego. „Suchanow jak widać nie tylko chce w Polsce ustawiać służby (przypomnę jej ostatnie ataki na ABW za brak poświadczenia), ale i szkoli niemieckie wojsko. Jaki przekaz płynie z jej wystąpień? Strach pomyśleć…” - napisał na portalu X.
Międzynarodową Nagrodę Pokojową, ufundowaną przez Fundację Klausa Tschiry, otrzymała w Dreźnie Klementyna Suchanow. Uroczystość odbyła się 12 kwietnia, a niemieckie media opisujące sprawę wystawiły lewicowej aktywistce prawdziwą laurkę.
Nagroda dla Suchanow
Już w trakcie studiów angażowała się politycznie, walcząc między innymi o praworządność, prawa człowieka i pokój. Kiedy partia Prawo i Sprawiedliwość (PiS) doszła do władzy i skutecznie uniemożliwiła legalne aborcje w Polsce, Suchanow zorganizowała kilka protestów. Jej motywacja była osobista(…). W tamtym czasie była matką 14-letniej córki, a rządowe plany ograniczenia prawa do aborcji zamieniły jej życie w „piekło”. To skłoniło aktywistkę do współtworzenia ruchu „Ogólnopolski Strajk Kobiet”, który regularnie wyprowadzał dziesiątki tysięcy ludzi na ulice, by protestować przeciwko władzy. Za to była prześladowana, aresztowana i maltretowana w więzieniu
— czytamy na stronie programu informacyjnego „Tagesschau”.
Kiedy w 2016 roku próbowano wprowadzić zakaz aborcji i karanie za nią kobiet w Polsce, wyszłam na ulice, jak wiele podobnych mi, zwykłych kobiet. Wtedy świat mógł wzruszać ramionami i przypisać taki szalony pomysł szerokości geograficznej, ale był jednak także czas wyborów w USA, w których Rosja pomogła wygrać Donaldowi Trumpowi. Tak, pomogła, nie bójmy się tego mówić na głos
— mówiła z kolei w swoim wystąpieniu w Dreźnie.
Co ciekawe, przed niedzielną uroczystością z Polski przyszły listy, były też telefony do komisji przyznającej nagrodę, aby nie dawać jej Klementynie Suchanow. Autorka jednego z donosów była negatywną bohaterką artykułu Suchanow. Organizatorzy wznieśli się ponad polskie piekiełko. Laudację wygłosił wieloletni minister spraw zagranicznych Luksemburga Jean Asselborn, przemawiał też premier Saksonii Michael Kretschmer. Po wręczeniu nagrody Klementyna Suchanow odbyła cykl spotkań m.in. w Muzeum Wojskowym Bundeswehry dla oficerów szkół wojskowych, lokalnych polityków i ludzi kultury
— opisywała z kolei „Gazeta Wyborcza”.
Żaryn: Niemcy grają w otwarte karty!
Wyróżnienie dla Suchanow skomentował dziś Stanisław Żaryn, założyciel Fundacji Instytut Bezpieczeństwa Narodowego, do 2025 r. doradca ówczesnego prezydenta Andrzeja Dudy, wcześniej pełniący w rządzie PiS funkcje związane z bezpieczeństwem i cyberbezpieczeństwem.
Niemcy grają w otwarte karty! Klementyna Suchanow otrzymała w Dreźnie Międzynarodową Nagrodę Pokojową ufundowaną przez Fundację Klausa Tschiry. Media niemieckie piszą wprost: „za zaangażowanie przeciwko prawicowo-konserwatywnemu rządowi w Polsce”. A „GW” nagłaśnia, że Suchanow odbyła serię spotkań i wykładów w… Muzeum Wojskowym Bundeswehry m. in. dla oficerów niemieckich szkół wojskowych (!), polityków i ludzi kultury. Niemcy piszą też o Suchanow: „była prześladowana, aresztowana i maltretowana w areszcie”. Suchanow jak widać nie tylko chce w Polsce ustawiać służby (przypomnę jej ostatnie ataki na ABW za brak poświadczenia), ale i szkoli niemieckie wojsko. Jaki przekaz płynie z jej wystąpień? Strach pomyśleć…
— napisał Żaryn.
Najwyraźniej litościwie pominięto epizod w karierze Suchanow, a mianowicie funkcję eksperta skompromitowanej komisji Tuska i Stróżyka. Dodajmy również, że Klementyna Suchanow chętnie podaje dalej w mediach społecznościowych np. „rewelacje” Jana Pińskiego. „Bohaterska” walka Suchanow o praworządność może natomiast wzruszyć chyba tylko tych, którzy nigdy w życiu w Polsce nie byli, także za rządów PiS.
X/Wyborcza.pl/tagesschau.de/Joanna Jaszczuk
