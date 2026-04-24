Tak reklamowała się Zondacrypto. Miliony na reklamy w prasie, radiu i telewizji. W dwa lata wydano łącznie 53,4 mln zł. RAPORT IMM

Siedziba Polskiego Komitetu Olimpijskiego „Zondacrypto Centrum Olimpijskie im. Jana Pawła II” przy ul. Wybrzeże Gdyńskie 4 w Warszawie. / autor: PAP/Radek Pietruszka
Z budżetu telewizyjnego Zondacrypto na reklamy najwyższa kwota 37,3 mln zł trafiła do Telewizji Republika; kolejne miejsca zajęły stacje: TVN z wynikiem 5,7 mln zł i Polsat z kwotą 4 mln zł - wynika z badań Instytutu Monitorowania Mediów, obejmujących okres od marca 2024 do marca 2026 r.

W okresie od 31 marca 2024 do 31 marca 2026 r. giełda kryptowalut Zondacrypto wyemitowała reklamy w prasie, radiu i telewizji o łącznej wartości rynkowej 53,4 mln zł, a aż 96,2 proc. tej kwoty wydatkowano na spoty telewizyjne. Na reklamy w radio Zondacrypto przeznaczyła 1,3 mln zł (2,4 proc. całkowitego budżetu), zaś w prasie - 0,8 mln zł (1,4 proc. całkowitego budżetu).

IMM podał, że z całkowitego budżetu telewizyjnego Zondacrypto, kwota 37,3 mln zł trafiła do jednej stacji – Telewizji Republika. Oznacza to, że pochłonęła ona ponad 72 proc. wszystkich wydatków na reklamy telewizyjne marki w stacjach ogólnoinformacyjnych i tematycznych (dane z panelu adMonit IMM z 47 ogólnopolskich i lokalnych stacji TV).

Silna aktywność reklamowa Zondacrypto w tej stacji zaczęła się w drugim kwartale 2025 roku (w tym czasie wydatkowano ponad 10 mln zł) i utrzymała się na podobnym poziomie w trzecim kwartale, osiągając w ostatnim kwartale tego roku wartość 11,7 mln zł.

— podano w informacji IMM. Jak zauważono, w analizowanym okresie 95 proc. emisji reklam giełdy Zonadacrypto w Telewizji Republika ukazało się w 2025 roku, czyli w okresie kampanii wyborczej w Polsce.

Drugie miejsce wśród TOP nadawców zajął TVN z wynikiem 5,7 mln zł, a Polsat uplasował się na trzeciej pozycji z kwotą 4 mln zł. IMM wskazał, że razem TVN i Polsat odpowiadały za niewiele ponad jedną czwartą wartości emisji reklamowych w TV Republika.

Instytut Monitorowania Mediów (IMM) to polska firma technologiczna, specjalizująca się w zaawansowanym monitoringu oraz analityce danych z mediów.

Wyjaśniając metodologię badania, IMM podał, że dane pochodzą z monitoringu reklam adMonit obejmującego emisje w telewizji, radiu i prasie w okresie 31.03.2024 – 31.03.2026. Wartości wydatków reklamowych podane są według cennikowych kosztów emisji netto (bez uwzględnienia rabatów, pakietów i negocjacji). W analizie nie uwzględniono wydatków w stacjach TV o tematyce sportowej.

kk/PAP

Zespół wPolityce.pl

Redakcja portalu wPolityce.pl to zespół doświadczonych reporterów, dziennikarzy, publicystów i analityków, specjalizujących się w tematyce politycznej, społecznej, gospodarczej i kulturalnej.

