Ambasador RP w Chinach Jakub Kumoch poinformował w mediach społecznościowych o przejęciu jego konta na platformie X (Twitter) przez hakerów. „Mimo moich wielokrotnie formułowanych próśb i prób kontaktu z supportem X, nie została mi nad nim przywrócona kontrola” - czytamy w jego oświadczeniu.
Atak na konto ambasadora RP
Kumoch w krótkim komunikacie przeprosił za rozsyłany przez „złodziei” jego konta spam.
Bardzo wszystkich przepraszam za rozsyłany przez złodziei spam i proszę o ignorowanie wszelkich otrzymywanych „ode mnie” wiadomości. Proszę zgłaszać wszystkie wiadomości jako spam
— czytamy.
Ambasador zwrócił się również do użytkowników platformy X z prośbą o rozsyłanie jego komunikatu.
Proszę również obecnych tutaj posiadaczy kont na X (Twitterze) o zrobienie print screena z tej wiadomości i o zamieszczenie jej na portalu X. Gdy tylko odzyskam kontrolę nad kontem, nagram filmik, w którym o tym Państwa poinformuję
— zapowiedział.
Jedna z wiadomości, które wysyłano z przejętego przez hakerów konta Kumocha brzmiała tak:
Cześć. Czy mogę poprosić Cię o zagłosowanie na mnie? Kandyduję na współprowadzącego wydarzenie podcastowe, które Spotify organizuje we współpracy z Google w wszystkich krajach europejskich i jestem jednym z nielicznych uczestników z Polski. Maksymalna liczba głosów wynosi 450. Na razie mam 312. Byłbym bardzo wdzięczny, gdybyś oddał(a) na mnie głos
— czytamy.
Do tekstu dołączony był link.
„Warto coś z tym szybko zrobić…”
Do faktu zhakowania konta Kumocha odniósł się na platformie X prof. Sławomir Debski. Zwracając się do Elona Muska wskazał on, że na platformie X coraz częściej dochodzi do taków hakerskich.
Szanowni Państwo - konto ambasadora RP w Chinach zostało przejęte przez hakerów. Szanowny Panie Elon Musk - ataki hakerskie na pana platformie stają się coraz częstsze - warto coś z tym szybko zrobić…
— napisał prof. Sławomir Dębski.
kk/X
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/media/758654-hakerzy-przejeli-konto-na-x-ambasadora-rp-w-chinach
Najnowsze artykuły
Wszystkie najnowsze artykuły w jednym miejscu
Śledź nas na Google News
Bądź na bieżąco — dodaj nas do Google News
Dziękujemy za przeczytanie!
Twoje wsparcie ma znaczenie. Buduj z nami niezależne media.
Wszystkie teksty publicystyczne i analityczne w jednym miejscu. Dołącz do nas.