Hakerzy przejęli konto na X ambasadora RP w Chinach! Dębski do Muska: "Ataki na pana platformie stają się coraz częstsze"

  • Media
  • opublikowano:
Jakub Kumoch / autor: Fratria
Ambasador RP w Chinach Jakub Kumoch poinformował w mediach społecznościowych o przejęciu jego konta na platformie X (Twitter) przez hakerów. „Mimo moich wielokrotnie formułowanych próśb i prób kontaktu z supportem X, nie została mi nad nim przywrócona kontrola” - czytamy w jego oświadczeniu.

Atak na konto ambasadora RP

Kumoch w krótkim komunikacie przeprosił za rozsyłany przez „złodziei” jego konta spam.

Bardzo wszystkich przepraszam za rozsyłany przez złodziei spam i proszę o ignorowanie wszelkich otrzymywanych „ode mnie” wiadomości. Proszę zgłaszać wszystkie wiadomości jako spam

— czytamy.

Ambasador zwrócił się również do użytkowników platformy X z prośbą o rozsyłanie jego komunikatu.

Proszę również obecnych tutaj posiadaczy kont na X (Twitterze) o zrobienie print screena z tej wiadomości i o zamieszczenie jej na portalu X. Gdy tylko odzyskam kontrolę nad kontem, nagram filmik, w którym o tym Państwa poinformuję

— zapowiedział.

autor: Jakub Kumoch

Jedna z wiadomości, które wysyłano z przejętego przez hakerów konta Kumocha brzmiała tak:

Cześć. Czy mogę poprosić Cię o zagłosowanie na mnie? Kandyduję na współprowadzącego wydarzenie podcastowe, które Spotify organizuje we współpracy z Google w wszystkich krajach europejskich i jestem jednym z nielicznych uczestników z Polski. Maksymalna liczba głosów wynosi 450. Na razie mam 312. Byłbym bardzo wdzięczny, gdybyś oddał(a) na mnie głos

— czytamy.

Do tekstu dołączony był link.

Warto coś z tym szybko zrobić…”

Do faktu zhakowania konta Kumocha odniósł się na platformie X prof. Sławomir Debski. Zwracając się do Elona Muska wskazał on, że na platformie X coraz częściej dochodzi do taków hakerskich.

Szanowni Państwo - konto ambasadora RP w Chinach zostało przejęte przez hakerów. Szanowny Panie Elon Musk - ataki hakerskie na pana platformie stają się coraz częstsze - warto coś z tym szybko zrobić…

— napisał prof. Sławomir Dębski.

kk/X

Najnowsze artykuły

Wszystkie najnowsze artykuły w jednym miejscu

Śledź nas na Google News

Bądź na bieżąco — dodaj nas do Google News

Dziękujemy za przeczytanie!

Twoje wsparcie ma znaczenie. Buduj z nami niezależne media.

Wszystkie teksty publicystyczne i analityczne w jednym miejscu. Dołącz do nas.

Subskrybuj Oglądaj wPolsce24 Wesprzyj nas

Autor

Zdjęcie Zespół wPolityce.pl

Zespół wPolityce.pl

Redakcja portalu wPolityce.pl to zespół doświadczonych reporterów, dziennikarzy, publicystów i analityków, specjalizujących się w tematyce politycznej, społecznej, gospodarczej i kulturalnej. Opisujemy codzienne wydarzenia, ujawniamy istotne fakty, śledzimy życie polityczne. Publikujemy sprawdzone fakty, przedstawiamy pogłębione analizy i wyrażamy odważne opinie.

Powiązane tematy

Wspieraj niezależne media Wspieraj niezależne media Wspieraj niezależne media

Zapraszamy do komentowania artykułów w mediach społecznościowych