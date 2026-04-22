Ogromna kasa z MON dla TVP w likwidacji. KRRiT protestuje: "Ta sytuacja jest bezprecedensowa"; "Oczekujemy wyjaśnień"

autor: Fratria
Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji wyraża zdecydowany sprzeciw wobec finansowania przez instytucje rządowe transmisji obchodów Święta Wojska Polskiego oraz innych wydarzeń o charakterze państwowym” - czytamy w stanowisku Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji.

Gigantyczne pieniadze dla TVP w likwidacji

Stanowisko KRRiT odnosi się do informacji podanej przez portal Money.pl, według której, TVP otrzymała niedawno 899 tys. zł od Ministerstwa Obrony Narodowej. I to na rzecz, wydawałoby się, naturalną w przypadku mediów publicznych. Resort obrony zapłacił bowiem TVP prawie 900 tys. zł za przygotowanie i emisję uroczystości związanych ze Świętem Wojska Polskiego w sierpniu 2025 r.

Informację o kwocie przekazał wiceminister obrony narodowej Paweł Bejda. Dane podał w odpowiedzi na interpelację posła Prawa i Sprawiedliwości Dariusza Mateckiego

W zakresie umowy MON z TVP znalazły się realizacja i emisja kilku wydarzeń, zarówno w Warszawie (uroczystość przed Grobem Nieznanego Żołnierza i defilada wojskowa), jak i na Helu (parada morska), jak również udostępnienie sygnału zainteresowanym mediom.

Ta sytuacja jest bezprecedensowa”

Stanowisko w tej sprawie wydała Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji. Rafa wyraziła „zdecydowany sprzeciw wobec finansowania przez instytucje rządowe transmisji obchodów Święta Wojska Polskiego oraz innych wydarzeń o charakterze państwowym”.

Powinny być one realizowane bezpłatnie przez media publiczne, w ramach ich ustawowych obowiązków, określanych jako misja publiczna

W komunikacie podkreślono, że jeszcze nigdy rząd nie płacił za transmisję uroczystości państwowych.

Ta sytuacja jest bezprecedensowa. Nigdy wcześniej rząd nie płacił TVP S.A. w likwidacji za transmisję tego rodzaju uroczystości państwowych.

Media publiczne są obecnie finansowane według niejasnych zasad ze środków publicznych, w tym z abonamentu i budżetu państwa. Są to środki na realizację misji publicznej i służą zapewnieniu obywatelom prawa do informacji, w tym do relacji z wydarzeń o znaczeniu państwowym

KRRiT domaga się informacji w sprawie opłacenia przez resort obrony narodowej transmisji z obchodów Święta Wojska Polskiego. Oczekujemy wyjaśnień, czy działanie to było inicjatywą Telewizji Polskiej S.A. w likwidacji czy Ministerstwa Obrony Narodowej i jaka była podstawa prawna do podpisania umowy o wypłaceniu blisko 900 tys. zł dla Telewizji Polskiej w likwidacji za wypełnienie jej podstawowych obowiązków

kk/X/KRRiT/wPolityce/pl

Redakcja portalu wPolityce.pl to zespół doświadczonych reporterów, dziennikarzy, publicystów i analityków, specjalizujących się w tematyce politycznej, społecznej, gospodarczej i kulturalnej.

