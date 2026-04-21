„Zróbmy taką telewizję. Zmieńmy układ sił w Polsce. Zróbmy popiół i diament. Popiół im, a diament dla nas i dla Polski. Zapraszam” - powiedział Janusz Palikot w nagraniu zamieszonym na portalu X.
Janusz Palikot nie daje o sobie zapomnieć. Były polityk związany ze środowiskiem Donalda Tuska postanowił, że rozpocznie kolejny projekt, tym razem medialny. Poprzedni, związany z branżą alkoholową, upadł w spektakularny sposób.
Czytaj także
"Zróbmy taką telewizję"
W Polsce nie mamy niezależnych mediów. Telewizja publiczna od dawna już takim medium nie jest i nie interes publiczny bynajmniej jest jej głównym wektorem, tylko właśnie interes władzy, która w tym momencie jest władzą. Niezależnie od tego, czy z tą władzą sympatyzujemy, czy nie, to dziennikarze nie powinni być stronnikami tej czy innej, lepszej czy gorszej, władzy. Powinni służyć społeczeństwu, a tego telewizja publiczna nie robi
— powiedział Palikot w nagraniu zamieszczonym na portalu X.
Zróbmy taką telewizję. Zmieńmy układ sił w Polsce. Zróbmy popiół i diament. Popiół im, a diament dla nas i dla Polski. Zapraszam
— dodał.
Czytaj także
xyz/X
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/media/758505-palikot-szuka-wspolnikow-do-biznesu-zrobmy-taka-telewizje
Najnowsze artykuły
Wszystkie najnowsze artykuły w jednym miejscu
Śledź nas na Google News
Bądź na bieżąco — dodaj nas do Google News
Dziękujemy za przeczytanie!
Twoje wsparcie ma znaczenie. Buduj z nami niezależne media.
Wszystkie teksty publicystyczne i analityczne w jednym miejscu. Dołącz do nas.