W 32. edycji konkursu dziennikarskiego z nagrodami Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich nagrodzono czworo dziennikarzy pracujących w mediach spółki Fratria – portalu wPolityce.pl oraz Telewizji wPolsce24.
II Nagroda Wolności Słowa SDP przypadła Mariuszowi Pilisowi z wPolsce24 za film dokumentalny „21.37” premiera 2 kwietnia 2025 r. Kraków i za film dokumentalny „Polska. Pełzający zamach stanu?” premiera 27.05.2025, podczas CPAC Rzeszów i w telewizji w Polsce24.pl.
II Nagrodę Watergate otrzymała redaktor Anita Gargas za publikacje dotyczące rozbijania Grupy Azoty i czystek w PKP Cargo.
Wyróżnienie w ramach Nagrody im. Św. Maksymiliana Marii Kolbego przypadło Annie Pawelec za za audycje radiowe „Demony istnieją. ks. Skrzypczak odsłania prawdę o człowieku i walce ze złem” oraz za „Przemysław Babiarz: Bóg wyprowadził mnie z poważnej choroby”, które ukazały się na łamach PRZEkanału na YouTube.
Nagroda dla red. Marzeny Nykiel
I Nagrodę im. Łukasiewicza za cykl tekstów o Konkursie Chopinowskim otrzymała redaktor naczelna portalu wPolityce.pl Marzena Nykiel.
Ogromnie się cieszę, że ta zaszczytna nagroda nie jest za teksty polityczne, ale za ten cykl tekstów o Konkursie Chopinowskim. (…) To pokazuje nam wszystkim i mnie w szczególności, że kultura jest jednym z głównych nośników naszej tożsamości, naszej polskości. Jeśli o niej zapomnimy, pozwolimy, by zeszła na boczny tor i będziemy z niej tylko biernie korzystać, to może się okazać, że za chwilę całą istotę polskości, ktoś podmieni nam na coś innego. Chopin jest w polskiej kulturze świętością, Konkurs Chopinowski jest dla nas czymś absolutnie szczególnym. (…) Zaczęłam zajmować się tym tematem bliżej od momentu, który wszystkimi nami wstrząsnął – od momentu zakrycia pomnika Fryderyka Chopina na czas Konkursu. Było to dla mnie tak niewyobrażalne, że zaczęłam chodzić wokół tej sprawy i okazało się, że pod tym zakrytym pomnikiem kryje się dużo więcej dziwnych, tajemniczych, nierozstrzygniętych zagadek, spraw, które gdzieś się tam dzieją, a nie zwracamy na nie uwagi
– mówiła Marzena Nykiel podczas gali SDP.
Kultura nie musi być atakowana, może być zawłaszczona, przejęta. Już o Fryderyku Chopinie mówi się, że to może nie do końca Polak, może kto inny ma do niego prawo. Cała ta historia jest długa, wiele rozmów wokół Konkursu odbyłam, część tych rzeczy została opisana, ale tych spraw jest tak wiele, że na pewno nie są to moje ostatnie teksty
– dodała dziennikarka.
mly/SDP
