Poniżej publikujemy najnowszy komunikat Zespołu Wspierania Radia Maryja w służbie Bogu, Kościołowi, Ojczyźnie i Narodowi Polskiemu.
PEŁNA TREŚĆ
Zespół Wspierania Radia Maryja w służbie Bogu, Kościołowi, Ojczyźnie i Narodowi Polskiemu
KOMUNIKAT
Przeżywamy czas próby
1. Święto Chrztu Polski obchodzone 14 kwietnia stworzyło szczególną okazję do spojrzenia na aktualny stan pokonywania przez nas w Polsce tego wirażu dziejów, w który weszliśmy prawie trzydzieści lat temu. Na ten czas próby Opatrzność ofiarowała nam dwa wyjątkowe dary. Pierwszym był wybór na Stolicę Piotrową Jana Pawła II, który od samego początku przez cały pontyfikat uczył nas, jak skutecznie pokonywać ów wiraż dziejów. W tym celu w nauczaniu kierowanym specjalnie do Polaków stawiał właściwe drogowskazy, abyśmy korzystając z nich, pokonywali bez znacznych strat kolejne etapy tej trudnej drogi. Wkrótce potem otrzymaliśmy drugi dar Opatrzności. Określmy go umownie jako Centrum Ewangelizacji. Na początku powstało Radio Maryja i wokół niego gromadzące się coraz liczniej osoby i środowiska wspierające to dzieło swoją modlitwą, ofiarami i aktywnością w staraniach o rozwój katolickiego głosu w naszych domach. Tak powstała i rozwijała się Rodzina Radia Maryja. W takim klimacie otrzymywaliśmy kolejne inicjatywy medialne: „Nasz Dziennik”, Telewizja Trwam, Wyższa Szkoła Kultury Społecznej i Medialnej (obecnie Akademia) oraz wspierające je Fundacje: Nasza Przyszłość i Lux Veritatis. Miejscem duchowego wsparcia tych inicjatyw stało się sanktuarium NMP Gwiazdy Nowej Ewangelizacji i św. Jana Pawła II. W ten krajobraz Centrum Ewangelizacji doskonale wpisało się otwarte w 2023 r. Muzeum „Pamięć i Tożsamość” im. św. Jana Pawła II. Kolejne etapy planowania, powstawania i uruchamiania każdego z elementów tego Centrum to droga przez mękę, którą skutecznie pokonywał o. dr Tadeusz Rydzyk, przyjmując na siebie największe uderzenia przeciwników tej społecznej inicjatywy. Wsparcie św. Jana Pawła II za życia i odczuwane przez nas wszystkich jego orędowanie w tych sprawach w niebie, pomoc przełożonych i współbraci ze zgromadzenia redemptorystów oraz olbrzymiej rzeszy ludzi dobrej woli, uczestniczących w prowadzonej przez Centrum formacji religijnej i patriotycznej, a określanych jako Rodzina Radia Maryja, wszystko to pozwalało i pozwala nadal wymienionym dziełom realizować zadania formacyjne, kształtować prawe sumienia Polaków.
2. Już nie tylko baczni obserwatorzy życia społecznego, ale także zwykli obywatele zauważają znaczący wzrost w naszej Ojczyźnie intensywności agresywnych działań wobec katolików. Kłamstwa, manipulacje, a nawet insynuacje zawarte w wypowiedziach wielu polityków z partii obecnie rządzących, wzmacniane wielokrotnym powielaniem ich w mediach liberalno-lewicowych, absurdalne wręcz happeningi podczas wystąpień w parlamencie, wszystko to pobudza do agresji osoby podatne na tego rodzaju wpływy. Do rangi symbolu urasta płonący krzyż papieski, pamiątka pierwszej pielgrzymki Jana Pawła II do Ojczyzny w 1979 r., który od lat znajdował się przed kościołem pod wezwaniem św. Maksymiliana Marii Kolbego w Warszawie. Ogień pojawił się na krzyżu 3 kwietnia, w Wielki Piątek, po godzinie 15.00. A cóż powiedzieć o niedawnych, sądowych anulowaniach decyzji Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji o ukaraniu nadawców „reportaży”, które upowszechniały kłamstwa i manipulacje o św. Janie Pawle II („Franciszkańska 3”, emisja przez TVN S.A.) i o. dr. Tadeuszu Rydzyku („Arcydzieło Rydzyka”, emisja przez TVP S.A. w likwidacji). Sprzeciw społeczny wobec owych materiałów wyraził się olbrzymią liczbą przesłanych do regulatora mediów skarg na nadawców. Emisja pierwszego z wymienionych materiałów wywołała nawet niepokoje społeczne, co objawiło się wieloma marszami sprzeciwu wobec kłamstw i manipulacji upowszechnianych w materiale. Dobrze, że KRRiT już zgłosiła wystąpienie z apelacją wobec kuriozalnych wyroków i ich uzasadnień wytworzonych przez Sąd Okręgowy w Warszawie.
Spoglądając tylko na najnowsze z kłamstw zawartych w atakach na katolików, trzeba przywołać tu, jako w pewnym stopniu typowe, działanie spółki Wirtualna Polska Media, która na swoim portalu 9 kwietnia br. kolejny raz kłamstwami i insynuacjami uderzyła w o. dr. Tadeusza Rydzyka. Tym razem tytuł publikacji skonstruowano tak, aby czytający przyjęli, iż założyciel Radia Maryja jest właścicielem osiedla Rubinkowo w Toruniu i w sposób bezzasadny podwyższa czynsze mieszkańcom. Ten zmanipulowany tekst został jeszcze w tym samym dniu upowszechniony przez niektórych, a w następnych dniach przez jeszcze liczniejszą grupę publikatorów. Stały się one tubami nagłaśniającymi kłamstwo na całą Polskę. Było więc powtarzanie tego na stronach internetowych: Faktu, Radia Zet, Radia Eska, a nawet DoRzeczy.pl i wielu innych. Wysłane żądanie sprostowania nie wstrzymało lawiny kłamstwa docierającej do kolejnych odbiorców. Tego pierwszego publikatora można określić nawet jako recydywistę. Już kiedyś w podobny sposób zainicjował kłamstwo o „imperium ojca Rydzyka”. Zakończyło się decyzją sądu, aby nadawca przeprosił o. dr. Tadeusza Rydzyka za kłamstwo, które upowszechniał. Sąd wykazał wtedy, że nadawca działał w celu narażenia założyciela Radia Maryja „na utratę zaufania, w tym zaufania potrzebnego z punktu widzenia prowadzonej przez powoda działalności”. Przeproszenie znalazło się wreszcie na portalu, ale ci wszyscy, którzy służyli jako tuby nagłaśniające owe kłamstwo, już tej decyzji nie podlegali i ich czytelnicy o kłamstwie nie dowiedzieli się. Podobnie będzie i tym razem. Nawet kiedy na portalu wp.pl pojawi się sprostowanie, to do odbiorców tych pozostałych mediów ono nie dotrze, bo oni o sprostowaniu mogą nawet nie wspomnieć. A cała „akcja” z kłamstwem w tytule i treści artykułu była potrzebna w celu oczernienia, zdeprecjonowania, zohydzenia tego Kapłana, który całą swą aktywnością od wielu lat służy Panu Bogu, Kościołowi, Polsce i Polakom.
3. Powyżej przywołane tylko przykładowe działania dyskredytujące katolików należy widzieć łącznie z wieloma innymi wymierzonymi w niszczenie wartości, na których wychowywały się kolejne pokolenia Polaków przygotowywane do odpowiedzialnej służby Ojczyźnie zarówno w czasie pokoju, jak i wojny. Redukowanie z programu kształcenia szkolnego tego, co wiąże się z wartościami, na czym można budować miłość, lojalność i oddanie Ojczyźnie, co może sprzyjać budowaniu jedności, spójności społecznej, poczuciu dumy narodowej jest niszczycielskim działaniem w odniesieniu do przyszłych pokoleń. Szczególnie jest to zauważalne w zmianach programowych z języka polskiego i historii, w odniesieniu do lekcji religii i etyki. Stosowanie przez rządzących obecnie zasady „działamy według prawa tak, jak my to rozumiemy” prowadzi do niszczenia struktury państwa. Już obecnie odczuwa tę działalność destrukcyjną coraz więcej obywateli. Wiele jest przykładów, które dobitnie świadczą o prawdziwości tych spostrzeżeń. Przywołamy tu tylko jeden, który dotyczy walki aktualnie rządzących z Muzeum „Pamięć i Tożsamość” im. św. Jana Pawła II. Wielokrotnie było to wykazane, że ta instytucja kultury powstała i działa według zasad ujętych w ustawie o partnerstwie publiczno-prywatnym i że na podstawie tej ustawy powstało w Polsce wiele innych tego rodzaju instytucji kultury. Na tę jedną tylko już od ponad dwóch lat nasyłane są różnorakie komisje kontrolne, jest bezzasadnie szkalowana i zohydzana w mediach, a jej twórcy są napastowani, obciążani wyimaginowanymi zarzutami, których potwierdzenia sądowego nie było, bo nie były nawet przedmiotem sądowej oceny. Widać to też dobitnie, że praprzyczyną wszystkich tych ataków na Muzeum jest to, iż jego program jest zbudowany na nauczaniu św. Jana Pawła II, że przedstawia tożsamość Polski i Polaków budowaną od wieków na fundamencie wartości chrześcijańskich oraz że inicjatorem tego wyjątkowego pomysłu jest o. dr Tadeusz Rydzyk wspierany przez środowisko katolików tworzących Rodzinę Radia Maryja. Nie było jak dotąd w Polsce takiej instytucji kultury, którą broni i wspiera tak liczna rzesza Polaków. Świadczy o tym liczba osób protestujących przeciwko szykanom stosowanym wobec Muzeum przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Świadczy też stale rosnąca liczba osób nawiedzających to Muzeum oraz uczestniczących w wydarzeniach kulturalnych tam organizowanych.
Jakże dobrze charakteryzują obecną sytuację katolików w Polsce słowa św. Jana Pawła II skierowane do Polaków podczas pielgrzymki apostolskiej do Polski w 1995 r. W Skoczowie usłyszeliśmy: „Wbrew pozorom praw sumienia trzeba bronić także dzisiaj. Pod hasłami tolerancji w życiu publicznym i w środkach masowego przekazu szerzy się nieraz wielka, może coraz większa nietolerancja. Odczuwają to boleśnie ludzie wierzący. Zauważa się tendencje do spychania ich na margines życia społecznego, ośmiesza się i wyszydza to, co dla nich stanowi nieraz największą świętość. Te formy powracającej dyskryminacji budzą niepokój i muszą dawać wiele do myślenia”.
4. Proroczo mówił w 1976 r. ks. kard. Karol Wojtyła, przebywając w USA. Na spotkaniu z Polonią podkreślił, iż „Stoimy dziś w obliczu największej konfrontacji w dziejach ludzkości. […] Stoimy w obliczu ostatecznej konfrontacji między Kościołem a anty-Kościołem, między Ewangelią i jej zaprzeczeniem. […] Jest to czas próby, w który musi wejść Kościół, a polski w szczególności. Jest to próba nie tylko naszego narodu i Kościoła. Jest to w pewnym sensie test na dwutysiącletnią kulturę i cywilizację chrześcijańską, ze wszystkimi jej konsekwencjami: ludzką godnością, prawami osoby, prawami społeczeństw i narodów”.
Do tego testu od lat przygotowywaliśmy się jako katolicy i jako Polacy. Dzięki darom Opatrzności (o nich było w p. 1.) zostaliśmy dobrze wyposażeni na obecnie przeżywany czas próby. Uczestniczymy w formacji religijnej i patriotycznej prowadzonej przez wspomniane już media katolickie. Umiemy dobrze organizować się w grupy pielgrzymujące, potrafimy pomóc w tym pielgrzymowaniu dzieciom i młodzieży. Będziemy mogli tymi umiejętnościami wykazać się kolejny raz już podczas tegorocznych pielgrzymek do Pani Jasnogórskiej (dzieci przybędą 21 czerwca br.; młodzież – 23 maja br.; Rodzina Radia Maryja – 12 lipca br.). Słuchając Radia Maryja, oglądając Telewizję Trwam, czytając „Nasz Dziennik”, zauważmy, jak wszechstronne są to media skierowane nie tylko do dorosłych. Są tam audycje oraz wkładki i strony internetowe dla dzieci i dla młodzieży, dla chorych i dla zainteresowanych nawet wąskimi obszarami nauki. Spoglądając na program tych mediów, możemy zachęcić dzieci i młodzież do korzystania z nich, zaproponować udział w warsztatach tematycznych na temat „Zrozumieć rzeczywistość” albo zachęcić do „wypłynięcia na głębię”, włączenia się do audycji „Westerplatte młodych” lub „Czas wzrastania”, zaproponować uczestnictwo w spotkaniach pod hasłem „Życie… to coś więcej” organizowanych w uczelni toruńskiej. Podajemy tu przykłady po to, abyśmy nie tylko sami korzystali z formacji religijnej i patriotycznej prowadzonej przez te katolickie media, ale również zachęcali innych do korzystania z nich. To powinno być naszym apostolskim zadaniem. Pamiętajmy też, aby zachęcając do czytania, oglądania, słuchania, czynnego uczestniczenia w wydarzeniach, przypominać również o potrzebie wspierania tych dzieł swoimi ofiarami. Są one niezbędne, bo dzieła te nie mogą liczyć na reklamodawców. Często słyszymy przedstawiane przez o. dr. Tadeusza Rydzyka sprawozdania finansowe z wydatków ponoszonych w związku z prowadzoną działalnością formacyjną. Włączenie się coraz większej liczby osób we wspieranie finansowe pozwoli kontynuować tę posługę formacyjną.
5. Spójrzmy dookoła, ileż osób w ogóle nie skorzystało chociaż raz z kontaktu z naszymi mediami katolickimi. I jest tak dlatego, że jeszcze nikt ich do tego nie zachęcił. A może również dlatego, że znają tylko obraz tych mediów kształtowany z użyciem kłamstwa, manipulacji czy innych „sztuczek” propagandy zniechęcającej. My zaś, Rodzina Radia Maryja, mamy materiały informacyjne (nadal dostępne w Fundacji Nasza Przyszłość i na jej stronie internetowej), które pokazują, jaka jest prawda, na czym polega i dlaczego stosuje się wobec katolików i naszych dzieł medialnych kłamstwo, manipulację, oczernianie, a nawet zohydzanie. A najważniejsze jest to, że możemy świadczyć o prawdzie, powiedzieć, jakie dobro sami otrzymujemy, jak z niego korzystamy. To nasze zachęcenie rozmówcy do osobistego sprawdzenia i poznania tego dobra, o którym świadczymy własnym rozpoznaniem, skutkuje najlepiej. Do tego Was wszystkich, całą Rodzinę Radia Maryja, zachęcamy i o to bardzo prosimy. Tę naszą prośbę wspieramy przypomnieniem wezwania św. Jana Pawła II, kiedy to w Skoczowie wołał: „Nasza Ojczyzna stoi dzisiaj przed wieloma trudnymi problemami społecznymi, gospodarczymi, także politycznymi. Trzeba je rozwiązywać mądrze i wytrwale. Jednak najbardziej podstawowym problemem pozostaje sprawa ładu moralnego. Ten ład jest fundamentem życia każdego człowieka i każdego społeczeństwa. Dlatego Polska woła dzisiaj nade wszystko o ludzi sumienia!”.
Każdy z nas, którego sumienie jest już uformowane w stopniu pozwalającym świadczyć wobec bliźnich o prawdzie, powinien do tej akcji przystąpić. Nikt nie może zdezerterować! Niech kolejne zdania św. Jana Pawła II ze Skoczowa nas do tego zachęcą, wręcz niech przymuszą: „Być człowiekiem sumienia to znaczy przede wszystkim w każdej sytuacji swojego sumienia słuchać i jego głosu w sobie nie zagłuszać, choć jest on nieraz trudny i wymagający; to znaczy angażować się w dobro i pomnażać je w sobie i wokół siebie, a także nie godzić się nigdy na zło, […] to znaczy także angażować się w budowanie królestwa Bożego: królestwa prawdy i życia, sprawiedliwości, miłości i pokoju, w naszych rodzinach, w społecznościach, w których żyjemy, i w całej Ojczyźnie; to znaczy także podejmować odważnie odpowiedzialność za sprawy publiczne; troszczyć się o dobro wspólne”.
W imieniu Zespołu Wspierania Radia Maryja
Przewodniczący
Prof. dr hab. inż. Janusz Kawecki
Toruń - Kraków, dnia 18 kwietnia 2026 r.
Skład Zespołu Wspierania Radia Maryja:
Ks. prof. dr hab. Paweł Bortkiewicz
Prof. dr hab. Krystyna Czuba
Prof. dr hab. inż. Joanna Dulińska
Prof. dr hab. Zbigniew Jacyna—Onyszkiewicz h.c.
Prof. dr hab. Piotr Jaroszyński
Prof. dr hab. inż. Janusz Kawecki
Prof. dr hab. Grzegorz Kucharczyk
Prof. dr hab. Wacław Leszczyński h.c.
Prof. dr hab. Wojciech Polak
Prof. dr hab. med. Władysław Sinkiewicz
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/media/758415-czas-proby-klamliwe-ataki-na-kosciol-i-media-katolickie
Najnowsze artykuły
Wszystkie najnowsze artykuły w jednym miejscu
Śledź nas na Google News
Bądź na bieżąco — dodaj nas do Google News
Dziękujemy za przeczytanie!
Twoje wsparcie ma znaczenie. Buduj z nami niezależne media.
Wszystkie teksty publicystyczne i analityczne w jednym miejscu. Dołącz do nas.