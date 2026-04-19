Tyle szumu o nic? Krzysztof Stanowski odpowiada policji ws. wszczęcia postępowania. "Zbirowi drogowemu upiecze się ten skandaliczny czyn"

  • Media
  • opublikowano:
Na zdjęciu Krzysztof Stanowski oraz jego wpis z portalu X (screen) / autor: Fratria/X-Krzysztof Stanowski (screen)
Funkcjonariusze Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Stołecznej Policji zabezpieczyli upublicznione w social mediach nagranie i wszczęli czynności wyjaśniające w kierunku ewentualnego naruszenia przepisów ruchu drogowego

— podkreślono w komunikacie, który ukazał się na profilu Komendy Stołecznej Policji na portalu X. Chodzi o jedną z audycji Kanału Zero, podczas której Krzysztof Stanowski, prowadząc samochód, rozmawiał przez telefon.

Stanowski odpowiada policji

Stanowski zamieścił na portalu X wpis, w którym tłumaczy, że doszło do przedawnienia sprawy.

Szanowna Policjo, musicie działać bardziej profesjonalnie. To nagranie z grudnia 2024, co oznacza, że mieliście naprawdę dużo czasu na reakcję, no ale niestety wasza opieszałość sprawiła, że w grudniu 2025 wykroczenie się przedawniło i zbirowi drogowemu upiecze się ten skandaliczny czyn. Sprawdzenie tego z pewnością zajmuje mniej czasu niż napisanie tweeta. Pozdrawiam

— napisał.

xyz/X/wPolityce.pl

Najnowsze artykuły

Wszystkie najnowsze artykuły w jednym miejscu

Śledź nas na Google News

Bądź na bieżąco — dodaj nas do Google News

Dziękujemy za przeczytanie!

Twoje wsparcie ma znaczenie. Buduj z nami niezależne media.

Wszystkie teksty publicystyczne i analityczne w jednym miejscu. Dołącz do nas.

Subskrybuj Oglądaj wPolsce24 Wesprzyj nas

Autor

Zdjęcie Zespół wPolityce.pl

Redakcja portalu wPolityce.pl to zespół doświadczonych reporterów, dziennikarzy, publicystów i analityków, specjalizujących się w tematyce politycznej, społecznej, gospodarczej i kulturalnej. Opisujemy codzienne wydarzenia, ujawniamy istotne fakty, śledzimy życie polityczne. Publikujemy sprawdzone fakty, przedstawiamy pogłębione analizy i wyrażamy odważne opinie. NASI AUTORZY: https://wpolityce.pl/autorzy

Powiązane tematy

Wspieraj niezależne media Wspieraj niezależne media Wspieraj niezależne media

Zapraszamy do komentowania artykułów w mediach społecznościowych