„Szanowna Policjo, musicie działać bardziej profesjonalnie. To nagranie z grudnia 2024, co oznacza, że mieliście naprawdę dużo czasu na reakcję, no ale niestety wasza opieszałość sprawiła, że w grudniu 2025 wykroczenie się przedawniło” - napisał Krzysztof Stanowski na portalu X, odnosząc się do wszczętego przez policję postępowania „w kierunku ewentualnego naruszenia przepisów ruchu drogowego”. Sprawa dotyczy jednej audycji z Kanału Zero, gdzie Stanowski prowadząc samochód, rozmawiał przez telefon.
Funkcjonariusze Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Stołecznej Policji zabezpieczyli upublicznione w social mediach nagranie i wszczęli czynności wyjaśniające w kierunku ewentualnego naruszenia przepisów ruchu drogowego
— podkreślono w komunikacie, który ukazał się na profilu Komendy Stołecznej Policji na portalu X. Chodzi o jedną z audycji Kanału Zero, podczas której Krzysztof Stanowski, prowadząc samochód, rozmawiał przez telefon.
Stanowski odpowiada policji
Stanowski zamieścił na portalu X wpis, w którym tłumaczy, że doszło do przedawnienia sprawy.
Szanowna Policjo, musicie działać bardziej profesjonalnie. To nagranie z grudnia 2024, co oznacza, że mieliście naprawdę dużo czasu na reakcję, no ale niestety wasza opieszałość sprawiła, że w grudniu 2025 wykroczenie się przedawniło i zbirowi drogowemu upiecze się ten skandaliczny czyn. Sprawdzenie tego z pewnością zajmuje mniej czasu niż napisanie tweeta. Pozdrawiam
— napisał.
xyz/X/wPolityce.pl
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/media/758372-stanowski-odpowiada-policji-zbirowi-drogowemu-upiecze-sie
Najnowsze artykuły
Wszystkie najnowsze artykuły w jednym miejscu
Śledź nas na Google News
Bądź na bieżąco — dodaj nas do Google News
Dziękujemy za przeczytanie!
Twoje wsparcie ma znaczenie. Buduj z nami niezależne media.
Wszystkie teksty publicystyczne i analityczne w jednym miejscu. Dołącz do nas.