„Funkcjonariusze Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Stołecznej Policji zabezpieczyli upublicznione w social mediach nagranie i wszczęli czynności wyjaśniające w kierunku ewentualnego naruszenia przepisów ruchu drogowego” - podkreślono w komunikacie, który ukazał się na profilu Komendy Stołecznej Policji na portalu X. Chodzi o jedną z audycji Kanału Zero, podczas której Krzysztof Stanowski, prowadząc samochód, rozmawiał przez telefon.
Założyciel Kanału Zero Krzysztof Stanowski podczas jednej z transmisji rozmawiał przez telefon, prowadząc auto. Dziennikarz trzymał ponadto smartfon w dłoni. Fragment z nagraniem rozmowy pojawił się na platformie X i wtedy zainteresowała się nim policja.
„Policja podejmuje stosowne działania”
Komunikat w tej sprawie opublikowała dziś Komenda Stołeczna Policji.
Informacja dotyczącą czynności podjętych przez policjantów WRD KSP w związku z ujawnieniem możliwości popełnienia wykroczenia w ruchu drogowym. Funkcjonariusze Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Stołecznej Policji zabezpieczyli upublicznione w social mediach nagranie i wszczęli czynności wyjaśniające w kierunku ewentualnego naruszenia przepisów ruchu drogowego
— czytamy.
Podkreślmy, że w przypadku ujawnienia materiałów mogących wskazywać na popełnienie wykroczenia, Policja podejmuje stosowne działania niezależnie od tego, kogo dotyczy sprawa oraz czy i w jaki sposób została ona nagłośniona. Tego rodzaju czynności mają charakter rutynowy i z reguły nie są przedmiotem odrębnych komunikatów. Brak komunikatu nie oznacza jednak braku naszej reakcji
— podkreślono w komunikacie.
Na zakończenie przypominamy, że zgodnie z art. 45 ust. 2 pkt 1 ustawy Prawo o ruchu drogowym, kierującemu pojazdem zabrania się korzystania podczas jazdy z telefonu wymagającego trzymania go w ręku. Naruszenie tego przepisu stanowi wykroczenie. Życzymy bezpiecznych weekendowych podróży
— podsumowuje policja.
X/Joanna Jaszczuk
