Policja prowadzi postępowanie ws. audycji w Kanale Zero. Zabezpieczono nagranie ze Stanowskim. "Możliwość popełnienia wykroczenia"

  • Media
  • opublikowano:
Warszawska policja / autor: Fratria
Funkcjonariusze Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Stołecznej Policji zabezpieczyli upublicznione w social mediach nagranie i wszczęli czynności wyjaśniające w kierunku ewentualnego naruszenia przepisów ruchu drogowego” - podkreślono w komunikacie, który ukazał się na profilu Komendy Stołecznej Policji na portalu X. Chodzi o jedną z audycji Kanału Zero, podczas której Krzysztof Stanowski, prowadząc samochód, rozmawiał przez telefon.

Założyciel Kanału Zero Krzysztof Stanowski podczas jednej z transmisji rozmawiał przez telefon, prowadząc auto. Dziennikarz trzymał ponadto smartfon w dłoni. Fragment z nagraniem rozmowy pojawił się na platformie X i wtedy zainteresowała się nim policja.

Policja podejmuje stosowne działania”

Komunikat w tej sprawie opublikowała dziś Komenda Stołeczna Policji.

Informacja dotyczącą czynności podjętych przez policjantów WRD KSP w związku z ujawnieniem możliwości popełnienia wykroczenia w ruchu drogowym. Funkcjonariusze Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Stołecznej Policji zabezpieczyli upublicznione w social mediach nagranie i wszczęli czynności wyjaśniające w kierunku ewentualnego naruszenia przepisów ruchu drogowego

— czytamy.

Podkreślmy, że w przypadku ujawnienia materiałów mogących wskazywać na popełnienie wykroczenia, Policja podejmuje stosowne działania niezależnie od tego, kogo dotyczy sprawa oraz czy i w jaki sposób została ona nagłośniona. Tego rodzaju czynności mają charakter rutynowy i z reguły nie są przedmiotem odrębnych komunikatów. Brak komunikatu nie oznacza jednak braku naszej reakcji

— podkreślono w komunikacie.

Na zakończenie przypominamy, że zgodnie z art. 45 ust. 2 pkt 1 ustawy Prawo o ruchu drogowym, kierującemu pojazdem zabrania się korzystania podczas jazdy z telefonu wymagającego trzymania go w ręku. Naruszenie tego przepisu stanowi wykroczenie. Życzymy bezpiecznych weekendowych podróży

— podsumowuje policja.

X/Joanna Jaszczuk

Najnowsze artykuły

Wszystkie najnowsze artykuły w jednym miejscu

Śledź nas na Google News

Bądź na bieżąco — dodaj nas do Google News

Dziękujemy za przeczytanie!

Twoje wsparcie ma znaczenie. Buduj z nami niezależne media.

Wszystkie teksty publicystyczne i analityczne w jednym miejscu. Dołącz do nas.

Subskrybuj Oglądaj wPolsce24 Wesprzyj nas

Autor

Zdjęcie Zespół wPolityce.pl

Zespół wPolityce.pl

Redakcja portalu wPolityce.pl to zespół doświadczonych reporterów, dziennikarzy, publicystów i analityków, specjalizujących się w tematyce politycznej, społecznej, gospodarczej i kulturalnej.

Powiązane tematy

Wspieraj niezależne media Wspieraj niezależne media Wspieraj niezależne media

Zapraszamy do komentowania artykułów w mediach społecznościowych