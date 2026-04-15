Spółka Geotermia Toruń żąda sprostowania i zaprzestania naruszania jej dóbr osobistych przez Wirtualną Polskę. To odpowiedź na dwa artykuły, w których powiązano podwyżkę czynszu na jednym z toruńskich osiedli z dyrektorem Radia Maryja. Osiedle „Rubinkowo” zostało nazwane „osiedlem Rydzyka” i zawiera szereg przekłamań. „Informacja przedstawiona w tak nierzetelny sposób jest w istocie dezinformacją, a ponadto stanowi naruszenie dóbr osobistych spółki i może stanowić podstawę do odpowiedzialności odszkodowawczej” – czytamy we wniosku o sprostowanie. Odrębny wniosek skierował także o. Tadeusz Rydzyk, którego pełnomocnik zapowiedział pozew sądowy o naruszenie dóbr osobistych. WP otrzymała trzy dni na publikację sprostowania.
Geotermia Toruń obnaża manipulacje
Interwencja jest bezpośrednią reakcją na artykuły opublikowane w WP 10 stycznia i 9 kwietnia br., zatytułowane: „Mieszkańcy są wściekli na Rydzyka. Opłaty na osiedlu w górę” oraz „Kolejne podwyżki opłat na osiedlu Rydzyka. Mieszkańcy mają dość”. Odpowiedź ze strony Geotermii Toruń – której większościowym właścicielem jest Fundacja „Lux Veritatis” z siedzibą w Warszawie, a nie osobiście o. dr Tadeusz Rydzyk – jest stanowcza. Zarząd spółki nie zamierza tolerować medialnych manipulacji i skierował do redaktora naczelnego WP wniosek o natychmiastowe sprostowanie oraz zaprzestanie naruszania dóbr osobistych.
Jak czytamy w piśmie, tezy stawiane przez WP „nie polegają na prawdzie, kreują nadto w sposób niczym nieuprawniony szereg spekulacji na temat ewentualnych podwyżek, jakich miałaby rzekomo dokonać spółka Geotermia Toruń Sp. z o.o.”.
Kto podnosi opłaty?
Geotermia Toruń podkreśla, że nie ma nawet fizycznej możliwości podnoszenia opłat mieszkańcom, ponieważ nie jest bezpośrednim dostawcą ciepła do osiedla. Funkcję tę pełni PGE Toruń S.A. Insynuacje, jakoby za wyższe rachunki odpowiadały osoby powiązane z Radiem Maryja, są całkowicie bezpodstawne. W wezwaniu jednoznacznie wyjaśniono, że podwyżki wynikają „jedynie z decyzji Spółdzielni oraz z podwyżek taryf za dostarczanie wody i odbiór ścieków”:
„Bezpośrednim dostawcą, a zatem i odbiorcą opłat za dostarczenie ogrzewania, nie jest spółka Geotermia a APG Toruń S.A. Geotermia Toruń Sp. z o.o. nie ma tym samym możliwości podniesienia opłat za dostarczenie energii bezpośrednio mieszkańcom osiedla „Rubinkowo”. Nie jest zatem prawdą sugestia za „potencjalne” podwyżki ogrzewania odpowiedzialność ponosi o. Tadeusz Rydzyk czy rzekomo związana z nim spółka Geotermia Toruń Sp. z o.o.”. (…)
Spółka Geotermia Toruń oraz związana z nią osoba o. Tadeusza Rydzyka nie mają nic wspólnego z podwyżkami stawek opłat za dostarczenie wody i odbioru ścieków regulowanych decyzją dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gdańsku.
Dezinformacja i naruszenie dóbr osobistych
Geotermia Toruń zwraca uwagę, że publikacje są nierzetelne, dezinformują, ale też stanowią naruszenie dóbr osobistych spółki, co może stanowić podstawę odpowiedzialności odszkodowawczej.
Powiązanie podwyżek wynikających z samodzielnej decyzji Spółdzielni Mieszkaniowej „Rubinkowo” oraz podwyżek taryf innych podmiotów za dostarczanie wody i odbiór ścieków rzekomymi podwyżkami, o jakich miała decydować Geotermia Toruń Sp. z o.o. wskazuje jednoznacznie, że przedmiotowe materiały nie powstały w celu rzetelnego i zgodnego z faktami poinformowania lokalnej społeczności o bezspornie ważnych dla niej sprawach publicznych i społecznych
— napisano w oświadczeniu.
Materiały prasowe miały służyć jedynie wzbudzeniu wśród odbiorców negatywnej opinii o Spółce w sposób bezpośredni oraz pośredni poprzez zasugerowanie, że podwyżki są decyzją osób związanych ze spółką Geotermia. Precyzując: są jednoosobowymi decyzjami o. Tadeusza Rydzyka
— dodano w żądaniu sprostowania.
Kłamstwa nt. o. Tadeusza Rydzyka
Wniosek o sprostowanie wystosowany został także przez o. Tadeusza Rydzyka. Jego pełnomocnik wskazał na uporczywe kreowanie przekazu, godzącego w dobre imię dyrektora Radia Maryja.
O. Tadeusz Rydzyk nie posiada (ani nigdy nie posiadał) żadnych praw do tego osiedla. Nie ma też żadnego wpływu na gospodarkę finansową oraz zarząd osiedlem. Artykuł w sposób całkowicie dowolny (swobodny) kreuje przekaz, który ma pokazywać, że jest inaczej. Po lekturze takiego artykułu, przeciętny czytelnik musi mieć przekonanie, iż to właśnie od decyzji o. Tadeusza Rydzyka uzależnione są te podwyżki, gdyż kapłan posiada określone prawa majątkowe w tym osiedlu lub ewentualne uprawnienia zarządcze. Tak nie jest
— podkreślił we wniosku o sprostowanie pełnomocnik dyrektora Radia Maryja.
Jak podkreśla mec. Prawda, „artykuł jest kolejnym identycznym przekazem, który oczernia kapłana”, zamieszczonym w WP. Jego zdaniem, pokazuje to, „iż działania Serwisu mają charakter uporczywy, co oczywiście potęguje bezprawność przekazu”.
Wszystko to wpisuje się w kreowany w mediach wizerunek o. Tadeusza Rydzyka jako osoby posiadającej majątek oraz wielkie wpływy. Z drugiej strony wpisuje się to w przekaz, który ma zmniejszyć zaufanie do kapłana, oczernić Go a nawet ośmieszyć w oczach społeczeństwa. To wyraźny trend, który obserwowany jest od trzech dekad. Państwa serwis wpisuje się w ten proceder
— podkreślił pełnomocnik o. Tadeusza Rydzyka.
Przekaz medialny nie może kreować nieprawdziwej rzeczywistości, co nie podlega dyskusji. Zjawisko takie jest tym bardziej niebezpieczne, gdy przekaz stanowi część szerszego „nurtu” medialnego. Z takim zjawiskiem mamy do czynienia w tym przypadku. Prowadzi to do sytuacji, w których autorzy tekstów mogą nie zastanawiać się już nad utartymi” lub powielanymi poglądami, traktując je jako prawdziwe. Utrwalane w mediach określenia: „imperium Rydzyka”, „interesy Rydzyka” a teraz w Państwa artykule osiedle Rydzyka” itd. czynią z osoby duchownej zupełnie inną osobę, niż osoba do której się odnoszą. W aspekcie tego naruszenia nie chodzi tylko o odbiór społeczny tych określeń (jak Polacy je rozumieją i jak odbierają) ale także o ich odbiór przez o. Tadeusza Rydzyka (jak o. Tadeusz Rydzyk to odbiera i jak jako zakonnik się z tym czuje)
— dodał mec. Prawda, żądając niezwłocznego opublikowania sprostowań.
Nie pierwszy raz
Jak przypomina Radio Maryja, podobne zarzuty pod adresem Geotermii Toruń pojawiały się w przeszłości. Odnosiła się do nich Polska Grupa Energetyczna. Wskazywała ona, że geotermia zapewnia dostawy ciepła do sieci na poziomie 8 proc. a cena dla odbiorców to miks taryf wszystkich dostawców. Stąd jednoznaczne stanowisko, że wszystkich odbiorców ciepła sieciowego w Toruniu dotyczy ta sama taryfa, a osiedle „Rubinkowo” nie jest tu wyjątkiem. W myśl regulacji unijnych, geotermię zaliczamy do OZE a jej przyłączenie do sieci pozwala systemowi ciepłowniczemu w Toruniu spełnić wymogi europejskie, by uznać go za efektywny system ciepłowniczy.
Portal WP został wezwany do opublikowania stosownych sprostowań w terminie nie dłuższym niż trzy dni robocze od otrzymania wezwania. Jeśli wydawca zignoruje ten obowiązek, sprawa zostanie niezwłocznie skierowana na drogę postępowania sądowego.
Czytaj także
Radio Maryja
