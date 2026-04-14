Wysocka-Schnepf chwali się decyzją sądu, Giertych jej wtóruje. Stanowski odpowiedział: "Może mi pan dać namiary na jakąś Rosjankę"

  • Media
  • opublikowano:
Na zdjęciu Robert Mazurek, Krzysztof Stanowski oraz wpis Doroty Wysockiej-Schnepf (screen z X) / autor: Fratria/X-Dorota Wysocka-Schnepf
Dorota Wysocka-Schnepf poinformowała, że Sąd Apelacyjny oddalił zażalenie złożone przez Krzysztofa Stanowskiego i Roberta Mazurka. Do sprawy odniósł się Roman Giertych, któremu odpowiedział Stanowski - nawiązał do ostatniej afery posła KO i jego powiązań z Rosjanami.

Dorota Wysocka-Schnepf pochwaliła się wyrokiem Sądu Apelacyjnego.

Z przyjemnością informuję, że Sąd Apelacyjny oddalił zażalenie podającego się za dziennikarza pozwanego K. Stanowskiego (K. Zero) na decyzję sądu I instancji o zabezpieczeniu nałożonym na pozwanych (pp. Stanowski i Mazurek). Decyzja jest niezaskarżalna. Młyny sprawiedliwości mielą

— napisała na portalu X.

Namiary na jakąś Rosjankę”

Zadowolenia z faktu nie krył Roman Giertych.

Stanowski prawomocnie przegrał z red. Wysocką-Schnepf. Ale przegryw

— skomentował.

Na odpowiedź zainteresowanego nie trzeba był długo czekać. Krzysztof Stanowski nawiązał do głośnej afery z udziałem posła KO.

Panie Romanie, ten proces się nawet nie rozpoczął. Ale na wszelki wypadek może mi pan dać namiary na jakąś Rosjankę z Francji/Liechtensteinu, może bym ukrył trochę siana

— zripostował.

xyz/X

