TVP w likwidacji blokuje emisję gotowego już serialu pt. „Czas niedokonany”. Opowiada on historię polsko-żydowskiej rodziny od schyłku carskiej Rosji, przez II RP, tragedię zbrodni Holocaustu i późniejsze czasy powojenne. Jak dowiedział się portal wPolityce.pl, Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji zażądała od władz publicznego nadawcy wyjaśnień, ponieważ serial czeka na emisję od 2024 r. Rada obawia się, że jedyną przyczyną rezygnacji z emisji serialu jest to, że został on nakręcony w oparciu o powieść autorstwa Bronisława Wildsteina, co świadczyłoby o stosowaniu cenzury przez obecne władze TVP.
Serial „Czas niedokonany” został nakręcony w czasie kiedy TVP kierował Mateusz Matyszkowicz, który z tego projektu był dumny.
„Czas niedokonany” jest sagą, pokazującą historię żydowskiej rodziny – od schyłku carskiej Rosji, przez II RP, ogrom zbrodni Holocaustu i później, czasy powojenne. Nasz serial skupi się na drugiej połowie XX wieku
— mówił mediom w 2023 r. Matyszkowicz. „Czas niedokonany” wyreżyserował Dariusz Gajewski, a autorem scenariusza jest Wojciech Tomczyk, za zdjęcia odpowiadał Jarosław Szoda. Scenariusz oparty na kanwie powieści autorstwa Bronisława Wildsteina. 8. odcinkowy serial ukazuje losy rodziny Broków. Najmłodszy – Adam (gra go Piotr Trojan) – jest finansistą i menedżerem, który znalazł zatrudnienie w amerykańskim funduszu inwestycyjnym, a jego ojciec – Benedykt (Roman Frankl) – znany kiedyś dziennikarz. Matka Adama Zuzanna (Agnieszka Mandat i Weronika Książkiewicz), była w przeszłości działaczką opozycji. Serial został skolaudowny w 2024 r. i do dziś nie może doczekać się emisji. To historia opowiadajaca tragedię zbrodni Holocaustu i późniejsze czasy powojenne. Władze TVP w likwidacji nie podały powodów, dlaczego nie zamierzają go pokazać widzom.
Czytaj także
Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji wystosowała pismo do władz TVP w likwidacji, a konkretnie do dyrektora Agencji Kreacji Filmu i Serialu Arkadiusza Pawlika żądając podania powodów blokowania emisji serialu „Czas niedokonany”.
Obawiam się, że jedynym powodem braku planów wyemitowana tego serialu jest fakt, że podstawą dla jego scenariusza była powieść autorstwa Bronisława Wildsteina. Jeżeli tak jest, bo nikt do tej pory nie przedstawił żadnego uzasadnienia zablokowania emisji tego serialu, to trudno nie sądzić, że możemy mieć do czynienia z powrotem obrzydliwego procederu cenzury prewencyjnej do polskich mediów publicznych
— pisze członek KRRiT Marzena Paczuska-Tętnik, która dodaje, że serial uzyskał bardzo dobre oceny podczas kolaudacji.
Czytaj także
