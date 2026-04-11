„Dziennikarz TVP jako jedyny (!) uzyskał dostęp do aktu oskarżenia Jacka Sutryka. Przygotował materiał, który został… zablokowany! Zabroniono jego emisji! Obrzydliwa, skandaliczna sytuacja! Wstyd TVP!” - napisał dziennikarz Marcin Torz na portalu X, odnosząc się do sprawy niewyemitowanego materiału Roberta Jałochy nt. afery Collegium Humanum z udziałem prezydenta Wrocławia Jacka Sutryka. Reporter Jałocha odszedł z wrocławskiego oddziału TVP w likwidacji.
Afery z Jackiem Sutrykiem ciąg dalszy. Włodarz Wrocławia ma postawione zarzuty, okazało się, że redaktor TVP w likwidacji przygotował na ten temat materiał, który się nie ukazał… Następnie twórca materiału Robert Jałocha odszedł z neo-TVP Wrocław.
— napisał.
Autor tego materiału w proteście rzucił papierami! Odchodzi z TVP, bo nie zgadza się na metody rodem z państwa totalitarnego. Ogromny szacunek dla niego! W zespole panuje straszna atmosfera. Nie dziwię się. Bardzo smutna sytuacja
— komentował sprawę Torz we wcześniejszym wpisie.
SKANDAL W TVP! CENZURA NA PEŁNEJ! UWAGA! We wrocławskim oddziale TVP stosują metody jak za komuny!
— grzmiał dziennikarz.
Stanowisko TVP w likwidacji
Portal press.pl zwrócił się z zapytaniem w tej sprawie do biura prasowego TVP w likwidacji. Neo-TVP twierdzi, iż nie zablokowało materiału
Autor został jedynie poproszony o poprawienie materiału tak, aby nie wprowadzał widza w błąd poprzez stawianie znaku równości między zarzutami z aktu oskarżenia a wyrokiem sądowym. Dziennikarz chciał jednak wymóc emisję materiału w pierwotnej wersji. W związku z tym, że nie udało mu się tego przeforsować, postanowił wypowiedzieć umowę o współpracy z TVP 3 Wrocław
— czytamy w przesłanym oświadczeniu.
Zarzuty dla Jacka Sutryka
Pod koniec listopada ub. śląski wydział Prokuratury Krajowej sporządził pierwszy akt oskarżenia w sprawie nieprawidłowości w dawnej uczelni Collegium Humanum. Objął on 29 osób, którym śledczy zarzucają popełnienie 67 przestępstw. Wśród oskarżonych jest m.in. prezydent Wrocławia Jacek Sutryk. Akt oskarżenia liczy 623 strony. Sprawa trafi do Sądu Okręgowego w Katowicach.
Prokurator przedstawił Sutrykowi zarzut korupcyjny dotyczący wręczenia korzyści majątkowej rektorowi Collegium Humanum w zamian za wystawienie poświadczającego nieprawdę świadectwa ukończenia studiów podyplomowych Executive Master of Business Administration. Zarzuty oszustwa dotyczą użycia fałszywego dyplomu MBA w celu wprowadzenia w błąd przedstawicieli trzech spółek samorządowych i uzyskania nienależnych świadczeń związanych z zasiadaniem w radach nadzorczych. Z tytułu pełnienia funkcji członka rady nadzorczej w spółkach samorządowych Sutryk uzyskał ponad 495 tys. zł; według PK było to nienależne wynagrodzenie.
Po przesłuchaniu w prokuraturze Sutryk oświadczył, że nie przyznaje się do winy. Zapowiedział też już po skierowaniu aktu oskarżenia, że nie poda się do dymisji.
