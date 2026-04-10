Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji nałożyła karę 300 tys. złotych na FAME MMA za brak ochrony dzieci przed szkodliwymi treściami w internecie. Chodzi o publikacje w serwisach YouTube i Twitch.tv.
Brak ochrony dla dzieci
Jak czytamy na platformie X, Agnieszka Glapiak, przewodnicząca KRRiT rozdzieliła karę na dwie części.
Agnieszka Glapiak, przewodnicząca #KRRiT nałożyła dwie kary po 150 tys. zł. za brak skutecznych zabezpieczeń chroniących dzieci przed dostępem do brutalnych i wulgarnych treści publikowanych w serwisach #YouTube i #Twitch.tv
— poinformowała KRRiT.
„Zachowania o charakterze patologicznym”
W uzasadnieniu Krajowa Rada poinformowała, że „udostępnione przez nadawcę materiały zawierały wulgaryzmy, groźby, agresję fizyczną i werbalną oraz zachowania o charakterze patologicznym, które mogły być swobodnie oglądane także przez dzieci i młodzież - bez logowania, bez konta i bez kontroli wieku”.
Internet nie może być przestrzenią wolną od zasad, w szczególności, gdy odbiorcami mogą być dzieci. Treści nacechowane agresją, wulgaryzmami i przyzwoleniem na przemoc muszą być skutecznie zabezpieczone przed dostępem małoletnich.
— podkreśliła KRRiT.
Brak zabezpieczeń w takich przypadkach jest rażącym naruszeniem prawa i wymaga naszej zdecydowanej reakcji. Bezpieczeństwo najmłodszych odbiorców pozostaje jednym z najważniejszych obowiązków dostawców treści wideo w internecie
— zaznaczyła przewodnicząca Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji.
Miesiąc temu 150 tys. zł zapłacić musiała federacja PRIME MMA.
