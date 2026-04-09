Anna Popek dołącza do zespołu Telewizji wPolsce24! "Jej klasa i warsztat dziennikarski są wartościami nie do przecenienia"

Anna Popek / autor: Fratria
Do grona dziennikarzy wPolsce24 dołącza nowa gwiazda. Zespół redakcyjny stacji wzmocni uwielbiana przez liczne grono widzów Anna Popek!

Transfer Anny Popek do Telewizji wPolsce24 stanowi kolejny krok w strategii wzmacniania oferty programowej stacji. Niedawno szeregi wPolsce24 zasilił Łukasz Jankowski.

Doświadczenie dziennikarki w formatach lifestylowych, kulturalnych oraz wywiadach premium wniesie nową jakość do ramówki kanału.

Pojawienie się Ani w zespole wPolsce24 to dla nas powód do dużej satysfakcji. Jej klasa, warsztat dziennikarski oraz niezwykła umiejętność budowania więzi z odbiorcami są wartościami nie do przecenienia. Budujemy telewizję nowoczesną, ale opartą na solidnych fundamentach i profesjonalizmie – Anna idealnie wpisuje się w tę wizję. Jestem przekonany, że wspólnie stworzymy nową jakość, która przyciągnie przed ekrany rzesze wiernych widzów

— mówi Jacek Karnowski, redaktor naczelny stacji.

Data debiutu Anny Popek

Szczegóły dotyczące daty debiutu oraz nowych programów z udziałem Anny Popek przekażemy już wkrótce.

Anna Popek to osobowość medialna z potężnym doświadczeniem. W swojej niezwykłej karierze medialnej, była m.in. twarzą Telewizji Polskiej, gdzie prowadziła flagowe programy, takie jak „Pytanie na Śniadanie”, „Kawa czy herbata?” oraz „Świat się kręci”. W ostatnich latach rozwijała swoją karierę w Telewizji Republika (m.in. w paśmie śniadaniowym „Republika wstajemy!”) oraz z sukcesem budowała własną markę w internecie.

Zespół wPolityce.pl

Redakcja portalu wPolityce.pl to zespół doświadczonych reporterów, dziennikarzy, publicystów i analityków, specjalizujących się w tematyce politycznej, społecznej, gospodarczej i kulturalnej. Opisujemy codzienne wydarzenia, ujawniamy istotne fakty, śledzimy życie polityczne. Publikujemy sprawdzone fakty, przedstawiamy pogłębione analizy i wyrażamy odważne opinie. NASI AUTORZY: https://wpolityce.pl/autorzy

