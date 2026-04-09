W całej Polsce widzowie zgłaszają nagłe trudności z odbiorem Telewizji wPolsce24. Choć nasza stacja potwierdza, że sygnał nadawczy jest prawidłowy, tysiące osób traci dostęp. Pojawia się pytanie, dlaczego właśnie tego dnia?
Po stronie stacji wszystko działa
Do redakcji telewizji wPolsce24 od wczesnych godzin porannych napływają liczne sygnały o zakłóceniach, zanikach dźwięku lub całkowitym braku obrazu. Problemy zgłaszają odbiorcy z różnych części kraju, korzystający zarówno z telewizji naziemnej, jak i kablowej.
Technicy wPolsce24 natychmiast zweryfikowali infrastrukturę nadawczą. Wnioski są jednoznaczne: sygnał wychodzący z reżyserki jest prawidłowy i spełnia wszelkie normy techniczne. Przyczyny blokady lub zniekształcenia obrazu u odbiorców końcowych pozostają na ten moment nieznane, co budzi uzasadniony niepokój opinii publicznej.
Ważny kontekst
Choć nasza stacja potwierdza, że sygnał nadawczy jest prawidłowy, tysiące osób tracą dostęp do informacji w dniu, w którym ważą się losy Trybunału Konstytucyjnego. Czy to przypadek?
Wielu komentatorów i widzów łączy te „techniczne zagadki” z niezwykle napiętą sytuacją polityczną. To właśnie dziś oczy całej Polski zwrócone są na Sejm, gdzie odbywa się kontrowersyjna i nielegalna ceremonia pseudoślubowania wybranych osób do Trybunału Konstytucyjnego.
Telewizja zweryfikowała sytuację u operatora technicznego. Jak wynika z informacji uzyskanych od firmy Emitel, w rejonie Warszawy trwają zaplanowane prace serwisowe. Jako przyczynę wskazano przerwę konserwacyjną nadajnika znajdującego się na Pałacu Kultury i Nauki (PKiN).
Problem leży wyłącznie po stronie infrastruktury przesyłowej w tym konkretnym regionie i dotyczy widzów odbierających sygnał naziemny w Warszawie oraz okolicznych powiatach.
Jak oglądać wPolsce24?
Mimo tajemniczych problemów z tradycyjnym odbiorem, przypominamy, że Telewizja wPolsce24 wciąż jest dostępna w sieci. Jeśli Twój telewizor milczy, zapraszamy do śledzenia transmisji na żywo bezpośrednio na stronie wpolsce24.tv oraz na kanałach w mediach społecznościowych.
kpc/wPolsce24
