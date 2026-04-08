Szefowa KRRiT Agnieszka Glapiak chce, by prokuratura zbadała, czy proces likwidacji TVP i Polskiego Radia jest prowadzony zgodnie z prawem. Media publiczne pozostają w stanie likwidacji od grudnia 2023 r., co resort kultury uzasadniał wówczas potrzebą zabezpieczenia dalszego funkcjonowania spółek.
W opublikowanym dzisiaj oświadczeniu Glapiak oceniła, że „w grudniu 2023 r. bezprawnie przejęto media publiczne”.
Dokładnie po dwóch latach mamy do czynienia z fikcją prawną. Dlatego jako przewodnicząca Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji mam obowiązek reagować. Podjęłam decyzję o skierowaniu zawiadomienia do prokuratury o zbadanie, czy osoby odpowiedzialne za prowadzenie spółek w likwidacji: Telewizji Polskiej, Polskiego Radia i Rozgłośni Regionalnych Polskiego Radia faktycznie wykonują swoje obowiązki, czy jedynie utrzymują stan pozorny
— czytamy w oświadczeniu przewodniczącej KRRiT.
Jak dodała, „prokuratura powinna również wyjaśnić, czy nie doszło do naruszenia konstytucyjnego porządku państwa i bezprawnego wpływania na działania organu konstytucyjnego, jakim jest KRRiT”.
W opinii Glapiak, wprowadzenie mediów publicznych w stan likwidacji „sprawia wrażenie działania pozornego”.
Proces likwidacji spowodował niepowetowane straty finansowe, organizacyjne i wizerunkowe. Media publiczne straciły setki tysięcy widzów i słuchaczy
— podkreśliła.
Szefowa KRRiT oczekuje, że „prokuratura w rzetelny sposób wyjaśni, czy proces likwidacji jest prowadzony zgodnie z prawem, czy też mamy do czynienia z działaniami, które mogą służyć wyłącznie utrzymywaniu fikcji prawnej”.
kk/PAP
