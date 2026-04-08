Przewodnicząca KRRiT zawiadamia prokuraturę ws. pozornej likwidacji TVP i PR! "Dokładnie po dwóch latach mamy do czynienia z fikcją prawną"

autor: Fratria/X
Agnieszka Glapiak, przewodnicząca Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji (KRRiT), postanowiła złożyć zawiadomienie do prokuratury w związku z fikcyjnym procesem likwidacji Telewizji Polskiej, Polskiego Radia i Rozgłośni Regionalnych Polskiego Radia. „Wprowadzenie mediów publicznych w stan likwidacji sprawia wrażenie działania pozornego. Proces likwidacji spowodował niepowetowane straty finansowe, organizacyjne i wizerunkowe. Media publiczne straciły setki tysięcy widzów i słuchaczy” - argumentowała Agnieszka Glapiak.

W grudniu 2023 roku bezprawnie przejęto media publiczne. Następnie, 8 i 9 kwietnia 2024 roku, sądy uznały stan ich likwidacji. Dokładnie po dwóch latach mamy do czynienia z fikcją prawną. Dlatego jako Przewodnicząca Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji mam obowiązek reagować. Podjęłam decyzję o skierowaniu zawiadomienia do prokuratury o zbadanie, czy osoby odpowiedzialne za prowadzenie spółek w likwidacji: Telewizji Polskiej, Polskiego Radia i Rozgłośni Regionalnych Polskiego Radia faktycznie wykonują swoje obowiązki, czy jedynie utrzymują stan pozorny. Prokuratura powinna również wyjaśnić, czy nie doszło do naruszenia konstytucyjnego porządku państwa i bezprawnego wpływania na działania organu konstytucyjnego, jakim jest KRRiT

— poinformowała w swoim oświadczeniu Agnieszka Glapiak.

Proces likwidacji spowodował niepowetowane straty"

Wprowadzenie mediów publicznych w stan likwidacji sprawia wrażenie działania pozornego. Proces likwidacji spowodował niepowetowane straty finansowe, organizacyjne i wizerunkowe. Media publiczne straciły setki tysięcy widzów i słuchaczy. Polskie państwo nie może akceptować sytuacji, w której kluczowe podmioty funkcjonują w warunkach budzących wątpliwość w kwestii legalności podejmowanych przez nie działań. W moim przekonaniu obywatele mają prawo do przejrzystości, a media publiczne muszą opierać się na pełnej wiarygodności i odpowiedzialności ze strony zarządzających nimi osób

— dodała.

Oczekuję, że prokuratura w rzetelny sposób wyjaśni, czy proces likwidacji jest prowadzony zgodnie z prawem, czy też mamy do czynienia z działaniami, które mogą służyć wyłącznie utrzymywaniu fikcji prawnej

— zaznaczyła.

Redakcja portalu wPolityce.pl to zespół doświadczonych reporterów, dziennikarzy, publicystów i analityków, specjalizujących się w tematyce politycznej, społecznej, gospodarczej i kulturalnej.

