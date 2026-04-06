"Nigdy nie miałeś kaca?...". Absurdalne pytanie Wojewódzkiego do Stockingera o grę w "Klanie" w czasie "nacjonalistycznych rządów"

Tomasz Stockinger / autor: Fratria/X
Nie tak dawno temu, jednym z głośniejszych tematów, o którym rozpisywały się media był występ Krzysztofa Stanowskiego w programie Kuby Wojewódzkiego i Piotra Kędzierskiego. Komentujący byli raczej zgodni, że „gwiazda TVN-u” wypadła w nim słabo, m.in. z powodu silnej chęci do połączenia Stanowskiego z PiS-em. Jeden z użytkowników portalu X „jachcy” opublikował fragment innego wywiadu tej dwójki, gdzie pytanie zadane przez Wojewódzkiego, wiele wyjaśnia.

Mowa o rozmowie z aktorem Tomaszem Stockingerem, który występuje m.in. w serialu „Klan”, gdzie gra rolę Pawła Lubicza, jednego z głównych bohaterów tej telenoweli. Serial ten emitowany jest nieprzerwanie od 1997 r. na antenie TVP. I właśnie o to aktora zapytał Wojewódzki.

Nigdy nie miałeś kaca, że występujesz w „Klanie” w czasie niechlubnych rządów nacjonalistycznej prawicy?

— zapytał Wojewódzki.

Nie

— odparł krótko aktor.

Bo?

— dopytywał dziennikarz.

Coś co jest zupełnie apolityczne, co jest mimo wszystko misyjne, jest edukacyjne, coś na co Polacy czekają, co jest siłą, ważnym elementem programu, ramówki TVP… Żadnego wstydu

— odpowiedział aktor.

Miałeś takie momenty, że byłeś na ramówce i przybijałeś piątkę Jackowi Kurskiemu?

— brnął Wojewódzki.

Nie, no nie

— odparł Stockinger.

Nie chciałeś?

— dopytywał dziennikarz.

Na szczęście nie było takiej sytuacji

— odpowiedział aktor.

I tutaj Wojewódzki w końcu usłyszał to, co chciał usłyszeć.

Dziękuję ci za słowo „na szczęście”

— powiedział.

Rozmowa z aktorem odbyła się kilka tygodni wcześniej niż ze Stanowskim. Widać jak na dłoni, że Wojewódzki ma po prostu obsesję na punkcie Prawa i Sprawiedliwości, która rzutuje na jego rozmowy i pytania, które zadaje. „Gwiazda TVN-u” nie odpuści nawet aktorowi serialu, jeżeli nie usłyszy od niego, choć kilku słów krytyki pod adresem poprzedniej władzy.

Zespół wPolityce.pl

Redakcja portalu wPolityce.pl to zespół doświadczonych reporterów, dziennikarzy, publicystów i analityków, specjalizujących się w tematyce politycznej, społecznej, gospodarczej i kulturalnej. Opisujemy codzienne wydarzenia, ujawniamy istotne fakty, śledzimy życie polityczne. Publikujemy sprawdzone fakty, przedstawiamy pogłębione analizy i wyrażamy odważne opinie. NASI AUTORZY: https://wpolityce.pl/autorzy

