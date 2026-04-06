PiS zmiażdżyło rywali. KO daleko w tyle. Opozycja zgarnęła aż 71 proc. z całej puli interakcji w Internecie!

  • Media
  • opublikowano:
Na zdjęciu prof. Przemysław Czarnek na mównicy sejmowej (w tle kierownictwo PiS z Jarosławem Kaczyńskim na czele) oraz wpis Res Futura Data House (screen z X)
Konta Prawa i Sprawiedliwości w mediach społecznościowych wygenerowały najwięcej interakcji ze wszystkich partii politycznych w Polsce. Daleko w tyle uplasowała się KO Donalda Tuska. Podium zamknęła Konfederacja. Opozycja zgarnęła aż 71 proc. z całej puli interakcji w Internecie!

Fundacja Res Futura przeprowadziła analizę interakcji z udziałem profili partii politycznych w Polsce w Internecie. 

Na pierwszym miejscu zestawienia znalazło się Prawo i Sprawiedliwość, którego konta w social wygenerowały zawrotne 480,924 tys. interakcji.

Daleko w tyle za partią Jarosława Kaczyńskiego znalazła się Koalicja Obywatelska. Blok Donalda Tuska „wykręcił” wynik na poziomie 194,477.

Podium zamknęła Konfederacja, która osiągnęła pułap 108,256 tys. interakcji.

Opozycja dominuje w Internecie

Poza podium uplasowały się kolejno: Razem, Lewica, PSL, KPP Brauna. Stawkę zamknęła Polska 2050.

Opozycja zagarnęła dla siebie olbrzymi kawałek medialnego tortu. Wygenerowała łącznie około 674 tys. reakcji, co dało wynik na poziomie 71 proc! całości.

Koalicja rządząca może pochwalić się „jedynie” wynikiem około 276 tys. reakcji, czyli 29 proc.

Analizę przeprowadzono na podstawie danych z dnia 1-4 kwietnia 2026 roku.

Najnowsze artykuły

Wszystkie najnowsze artykuły w jednym miejscu

Śledź nas na Google News

Bądź na bieżąco — dodaj nas do Google News

Dziękujemy za przeczytanie!

Twoje wsparcie ma znaczenie. Buduj z nami niezależne media.

Wszystkie teksty publicystyczne i analityczne w jednym miejscu. Dołącz do nas.

Subskrybuj Oglądaj wPolsce24 Wesprzyj nas

Zapraszamy do komentowania artykułów w mediach społecznościowych