Przewodnicząca KRRiT Agnieszka Glapiak wszczęła postępowanie wyjaśniające wobec Prime Show MMA - dotyczy audycji „PRIME 16 | KONFERENCJA”. Stało się tak w związku z podejrzeniem naruszenia przepisów dotyczących ochrony małoletnich oraz zakazem rozpowszechniania treści nawołujących do nienawiści i przemocy.
Jak podają branżowe media, podczas „PRIME 16”, nazwanej „Kolszard Kombat”, mieli walczyć ze sobą zawodnicy w kryzysie bezdomności lub zmagający się z innymi problemami życiowymi. Pojawili się oni na konferencji prasowej transmitowanej w Internecie.
Po zaprezentowaniu się uczestników gali przed kamerami internauci skrytykowali pomysł organizacji kontrowersyjnego wydarzenia. Potem organizator podjął decyzję o rezygnacji z turnieju, który miał odbyć się 25 kwietnia w Regionalnym Centrum Sportowym w Lubinie
— napisały Wirtualne Media.
W związku z podejrzeniem naruszenia przepisów dotyczących ochrony małoletnich oraz zakazem rozpowszechniania treści nawołujących do nienawiści i przemocy przewodnicząca Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji Agnieszka Glapiak, wszczęła postępowanie wyjaśniające wobec Prime Show MMA.
„Absolutnie niedopuszczalne”
Szefowa KRRiT zwróciła również uwagę na sprofanowanie hymnu państwowego Rzeczypospolitej Polskiej przez jednego z uczestników audycji. Jak poinformowała Krajowa Rada, w związku z tym złożone zostało do prokuratury zawiadomienie o możliwości popełnienia przestępstwa znieważenia symboli państwowych przez spółkę PRIME MMA Sp. z o.o.
Tego rodzaju zachowania, godzące w powagę polskiego hymnu, są absolutnie niedopuszczalne i wymagają zdecydowanej reakcji instytucji państwa. W związku z zaistniałą sytuacją podjęłam decyzję o poinformowaniu Prokuratury o możliwości popełnienia przestępstwa znieważenia symboli państwowych. Prawo w tym zakresie musi być egzekwowane w sposób stanowczy i konsekwentny
— podkreśliła Agnieszka Glapiak, cytowana w przesłanym PAP komunikacie.
Prime MMA to polska federacja założona w 2021 r. organizująca gale typu freak show fight. To pojedynki toczone głównie na zasadach MMA (mixed martial arts – mieszane sztuki walki), podczas których walczą m.in. celebryci, youtuberzy, influencerzy. Organizowane przez nią gale były transmitowane przez kanały komercyjne i można je było oglądać odpłatnie. Na każdą galę składało się kilkanaście walk.
8 stycznia przewodnicząca KRRiT poinformowała o wszczęciu postępowania wyjaśniającego wobec Prime MMA. Spółka dostosowała wówczas usługę do obowiązujących wymogów, jednak charakter i skala wcześniejszych naruszeń uzasadniały zastosowanie sankcji wobec firmy.
Postępowanie wyjaśniające wykazało, że nagrania konferencji poprzedzających galę Prime MMA, publikowane na platformie YouTube, zawierały liczne przejawy agresji werbalnej i fizycznej, niemające uzasadnienia w sportowym charakterze wydarzenia.
„Treści nie zostały prawidłowo zakwalifikowane”
Uczestnicy konferencji oraz występujące w materiałach osoby dopuszczały się wulgarnych wyzwisk, gróźb, prowokacji i agresywnych zachowań, często prezentowanych w kontekście aprobatywnym. Dochodziło do nagromadzenia wyrazów i zwrotów powszechnie uznawanych za obraźliwe oraz do społecznego usprawiedliwiania wulgarności i patologii społecznych, w tym przemocy psychicznej i fizycznej
— wyjaśniono.
Nagrania były publicznie dostępne, a ich oglądanie nie wymagało logowania ani weryfikacji wieku.
Co istotne, treści nie zostały prawidłowo zakwalifikowane jako przeznaczone wyłącznie dla widzów powyżej 18. roku życia ani oznaczone symbolem informującym o występowaniu wulgaryzmów
— zaznaczono.
Zgodnie z ustawą o radiofonii i telewizji, dostawcy audiowizualnych usług medialnych na żądanie, zobowiązani są do odpowiedniego oznaczania treści oraz stosowania skutecznych środków chroniących małoletnich przed dostępem do materiałów mogących mieć negatywny wpływ na ich rozwój. Ze względu na charakter i skalę naruszeń nie mogły one zostać uznane za nieznaczne.
xyz/PAP
