Rzecznik Komisji Europejskiej zapewnił dziś w Brukseli, że Euronews jest niezależną, prywatną firmą, a KE nie odgrywa żadnej roli w decyzjach redakcyjnych. To reakcja na doniesienia portalu Euractiv, który opisał sprawę usunięcia przez Euronews artykułu dotyczącego premiera Węgier Viktora Orbana.
Usunięty artykuł
Euractiv napisał, że w wewnętrznym mailu, do którego dotarł portal, założyciel biura Euronews w Budapeszcie Gabor Tanacs oskarżył swoich przełożonych, iż usunęli jego artykuł na temat firm powiązanych z Viktorem Orbanem.
W wiadomości skierowanej wczoraj do wszystkich pracowników Tanacs określił „wycofanie” jego artykułu w ubiegły piątek jako „wyraźne naruszenie integralności redakcyjnej” i zasugerował, że może to świadczyć o nieuprawnionym wpływie na treści Euronews.
Pieniądze od Komisji Europejskiej
Euractiv podał, że szef biura Euronews w Budapeszcie Attila Kert wysłał później wiadomość e-mail, w której stwierdził, że artykuł został usunięty, ponieważ „zarządy firm, których dotyczył materiał, powinny zostać poproszone o komentarz.” Podkreślił, że był to „pierwszy taki przypadek ingerencji w ponad 13-letniej historii biura w Budapeszcie”.
W ubiegłym roku Euronews otrzymał niemal 12 mln euro wsparcia od Komisji Europejskiej, w tym 3 mln euro na dostarczanie treści audiowizualnych w krajach takich jak Węgry, „gdzie dostępność informacji o sprawach UE jest ograniczona, lub w celu wspierania pluralizmu mediów, różnorodności rynku i treści.”
„Komisja nie odgrywa absolutnie żadnej roli w decyzjach redakcyjnych”
KE w Brukseli zadano dziś pytanie, czy w związku z tymi doniesieniami nie ma wątpliwości co do niezależności portalu.
Euronews jest niezależną, prywatną firmą. Komisja nie odgrywa absolutnie żadnej roli w decyzjach redakcyjnych ani zarządczych dotyczących relacji Euronews. Chcę jasno powiedzieć, że nasze wsparcie dla Euronews nie jest niczym nowym
— odpowiedział rzecznik KE Thomas Reigner na konferencji prasowej. Dodał, że od ponad dekady Euronews otrzymuje coroczne wsparcie, aby relacjonować wydarzenia w Europie.
Podkreślił też, że każdy konkurs, w tym te, które wygrał Euronews, ma jasne kryteria i cele.
Oczywiście, niezależność redakcyjna danej firmy lub wnioskodawcy zawsze musi zostać udowodniona Komisji, bez dwóch zdań
— podkreślił.
SC/PAP
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/media/757006-tlumaczenia-ke-nie-odgrywamy-zadnej-roli-w-decyzjach-euronews
Najnowsze artykuły
Wszystkie najnowsze artykuły w jednym miejscu
Śledź nas na Google News
Bądź na bieżąco — dodaj nas do Google News
Dziękujemy za przeczytanie!
Twoje wsparcie ma znaczenie. Buduj z nami niezależne media.
Wszystkie teksty publicystyczne i analityczne w jednym miejscu. Dołącz do nas.