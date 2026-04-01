Komisja Europejska musi się tłumaczyć: Nie odgrywamy żadnej roli w decyzjach redakcyjnych Euronews. Pierwszy przypadek od 13 lat

Komisja Europejska / autor: Fratria
Rzecznik Komisji Europejskiej zapewnił dziś w Brukseli, że Euronews jest niezależną, prywatną firmą, a KE nie odgrywa żadnej roli w decyzjach redakcyjnych. To reakcja na doniesienia portalu Euractiv, który opisał sprawę usunięcia przez Euronews artykułu dotyczącego premiera Węgier Viktora Orbana.

Usunięty artykuł

Euractiv napisał, że w wewnętrznym mailu, do którego dotarł portal, założyciel biura Euronews w Budapeszcie Gabor Tanacs oskarżył swoich przełożonych, iż usunęli jego artykuł na temat firm powiązanych z Viktorem Orbanem.

W wiadomości skierowanej wczoraj do wszystkich pracowników Tanacs określił „wycofanie” jego artykułu w ubiegły piątek jako „wyraźne naruszenie integralności redakcyjnej” i zasugerował, że może to świadczyć o nieuprawnionym wpływie na treści Euronews.

Pieniądze od Komisji Europejskiej

Euractiv podał, że szef biura Euronews w Budapeszcie Attila Kert wysłał później wiadomość e-mail, w której stwierdził, że artykuł został usunięty, ponieważ „zarządy firm, których dotyczył materiał, powinny zostać poproszone o komentarz.” Podkreślił, że był to „pierwszy taki przypadek ingerencji w ponad 13-letniej historii biura w Budapeszcie”.

W ubiegłym roku Euronews otrzymał niemal 12 mln euro wsparcia od Komisji Europejskiej, w tym 3 mln euro na dostarczanie treści audiowizualnych w krajach takich jak Węgry, „gdzie dostępność informacji o sprawach UE jest ograniczona, lub w celu wspierania pluralizmu mediów, różnorodności rynku i treści.”

Komisja nie odgrywa absolutnie żadnej roli w decyzjach redakcyjnych”

KE w Brukseli zadano dziś pytanie, czy w związku z tymi doniesieniami nie ma wątpliwości co do niezależności portalu.

Euronews jest niezależną, prywatną firmą. Komisja nie odgrywa absolutnie żadnej roli w decyzjach redakcyjnych ani zarządczych dotyczących relacji Euronews. Chcę jasno powiedzieć, że nasze wsparcie dla Euronews nie jest niczym nowym

— odpowiedział rzecznik KE Thomas Reigner na konferencji prasowej. Dodał, że od ponad dekady Euronews otrzymuje coroczne wsparcie, aby relacjonować wydarzenia w Europie.

Podkreślił też, że każdy konkurs, w tym te, które wygrał Euronews, ma jasne kryteria i cele.

Oczywiście, niezależność redakcyjna danej firmy lub wnioskodawcy zawsze musi zostać udowodniona Komisji, bez dwóch zdań

— podkreślił.

SC/PAP

Zespół wPolityce.pl

Redakcja portalu wPolityce.pl to zespół doświadczonych reporterów, dziennikarzy, publicystów i analityków, specjalizujących się w tematyce politycznej, społecznej, gospodarczej i kulturalnej. Opisujemy codzienne wydarzenia, ujawniamy istotne fakty, śledzimy życie polityczne. Publikujemy sprawdzone fakty, przedstawiamy pogłębione analizy i wyrażamy odważne opinie. NASI AUTORZY: https://wpolityce.pl/autorzy

