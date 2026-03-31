Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji przypomina o obowiązku złożenia rocznego sprawozdania za 2025 rok. Dziś mija termin. Dotyczy on podmiotów oferujących audiowizualne usługi medialne na żądanie — i, jak podkreśla regulator, w praktyce obejmuje także część influencerów.
Nie nazwa, lecz sposób działania
O tym, czy ktoś podlega obowiązkowi, nie decyduje etykieta „platforma VOD” czy „twórca internetowy”, ale faktyczny model działalności. Sprawozdanie musi złożyć podmiot, który:
— prowadzi działalność gospodarczą,
— publicznie udostępnia materiały wideo do odtworzenia w dowolnym czasie,
— porządkuje treści w katalog (np. kanał, cykl lub playlistę).
Raport zawsze dotyczy poprzedniego roku i należy go przekazać do 31 marca.
Kogo obejmują przepisy?
Obowiązek obejmuje dostawców VOD działających komercyjnie. Może dotyczyć influencerów, jeśli publikują wideo na żądanie w uporządkowanym katalogu. Wzór sprawozdania KRRiT udostępnia na stronie regulatora. Dokumenty można złożyć przez e-Doręczenia, pocztą, kurierem lub osobiście.
— czytamy w Wirtualnych Mediach
Brak sprawozdania może skończyć się wszczęciem postępowania administracyjnego, a następnie nałożeniem grzywny.
Co musi zawierać sprawozdanie
Roczny raport obejmuje m.in.:
— działania na rzecz ochrony małoletnich,
— promowanie utworów europejskich (z tego obowiązku zwolnieni są mikroprzedsiębiorcy),
— dostępność treści dla osób z niepełnosprawnościami wzroku i słuchu (ten element nie dotyczy usług mających mniej niż 2 mln użytkowników — próg liczony jest dla każdej usługi osobno, np. pojedynczego kanału).
Obowiązki twórców i platform
Do obowiązków dostawców zarejestrowanych usług należy coroczne wysyłanie sprawozdania z wykonania obowiązków ustawowych (do końca marca), dostarczanie zeznania podatkowego z informacją o rocznych przychodach i kosztach (kopia zeznania w ciągu 15 dni od dnia jego złożenia w urzędzie skarbowym).
— czytamy.
Poza sprawozdawczością na dostawcach ciąży także szereg innych wymogów. Muszą oni m.in.:
— przechowywać kopie usuniętych materiałów i przekazów handlowych przez 28 dni,
— zapewniać identyfikowalność usługi i jej właściciela,
— oznaczać treści kategoriami wiekowymi,
— wyraźnie oddzielać reklamy od materiałów redakcyjnych,
— dbać o dostępność (z wyłączeniem najmniejszych usług).
Kary i wzrost liczby rejestracji
Brak dopełnienia formalności może być kosztowny. Na początku 2025 roku ówczesny przewodniczący KRRiT, Maciej Świrski, nałożył osiem kar o łącznej wartości 720 tys. zł. Dotyczyły one niezgłoszenia usług VOD do rejestru.
Od tego czasu liczba rejestracji wyraźnie wzrosła. Do wykazu trafiają nie tylko klasyczne serwisy wideo, ale też profile w mediach społecznościowych i strony internetowe należące do nadawców, takich jak Telewizja Polsat czy Grupa Kino Polska.
Przedstawiciele branży zwracają uwagę, że po wdrożeniu unijnych regulacji ustawodawca nie doprecyzował dokładnie, które usługi powinny podlegać rejestracji. W efekcie część firm zgłasza swoje kanały zarówno jako VOD, jak i jako programy rozpowszechniane wyłącznie online.
Czytaj także
SC/Wirtualne Media
