„W mijającym tygodniu posty PiS, m.in. pod hasłem #TuskBankructwo, uzyskały najwięcej interakcji w mediach społecznościowych” - wynika z raportu Res Futury. Z kolei treści KO z premierem Donaldem Tuskiem i rzecznikiem rządu Adamem Szłapką wygenerowały największą liczbę komentarzy.
Europejski Kolektyw Analityczny Res Futura opublikował analizę komunikacji polskich partii politycznych w social mediach w ostatnim tygodniu (22–28 marca).
Dominacja PiS
Wynika z niej, że pod kątem interakcji (polubień, komentarzy, udostępnień) na wszystkich platformach społecznościowych dominuje PiS. Partii Jarosława Kaczyńskiego udało się uzyskać ponad 745 tys. interakcji przy 550 postach.
Drugi wynik osiągnęła Koalicja Obywatelska - blisko 558 tys. interakcji, ale przy 279 postach. Trzecie miejsce zajęła Konfederacja, która uzyskała około 383 tys. interakcji przy 816 postach. Na kolejnych miejscach uplasowały się: Lewica (około 193 tys. interakcji, 307 postów), Razem (około 124 tys. interakcji i 116 postów), Konfederacja Korony Polskiej (około 73 tys. interakcji, 161 postów), PSL (około 47 tys. interakcji, 252 posty) i Polska 2050 (ok. 23 tys. interakcji i 122 postów).
PiS dominuje także na TikToku
Z analizy Res Futury wynika, że w rywalizacji na tiktokowe virale również wygrał PiS, publikując post na TikToku zatytułowany „Dance! #Tusk #Niemiec #gosia #Dzieciok”. Materiał ten zebrał 243 tys. 820 interakcji. Fundacja podkreśliła, że viral odpowiada za ponad 40 proc. całego tygodniowego dorobku PiS na TikToku.
Z kolei post KO na TikToku „Codzienna lektura prezesa” zebrał 52 tys. 159 interakcji.
„TuskBankructwo”
Jeśli chodzi o dominujące narracje pod względem hashtagów, liderem jest również Prawo i Sprawiedliwość. Hasło #TuskBankructwo osiągnęło 407 wystąpień. To - jak wskazano w komunikacie - jedyna zorganizowana kampania hashtagowa tygodnia, w całości należąca do PiS. Res Futura wyjaśniła, że narracja dotyczyła spirali zadłużenia, drożyzny wielkanocnej i złamanych obietnic (bon senioralny, służba zdrowia). Miało to być kontrnarracją do rządowej kampanii paliwowej.
Z drugiej strony jest hasło KO - #CenyPaliwaNiżej. Miało ono 91 wystąpień. Kampania dotyczyła pakietu ustaw obniżających ceny paliw. Jak zaznaczono, to jedyna ofensywna narracja strony rządzącej, która przebija się w metrykach.
Komentarze
Fundacja zwróciła uwagę, że komentarze są lepszym wskaźnikiem kontrowersji i zasięgu niż tak zwane lajki. W tym rankingu pierwsze dwa miejsca zajmuje KO na Facebooku i posty z Tuskiem i Szłapką (8260 i 6244 komentarzy.). Zdaniem autorów analizy pokazuje to, że treści KO na Facebooku generują dyskusję, nawet jeśli tracą do PiS w interakcjach.
Z kolei na Facebooku PiS najpopularniejsze pod względem komentarzy jest kilka postów z serii #TuskBankructwo (3000–5800 komentarzy). Post Konfederacji o systemie kaucyjnym wygenerował 3707 komentarzy, a post Lewicy na TikToku pod tytułem „Trela/Nawrocki” - 2554 komentarzy. „To bardzo wysoko jak na TikTok” - zaznaczyli autorzy analizy.
Wskazali jednocześnie, że praktycznie nieobecna w tygodniowym krajobrazie jest Polska 2050.
Res Futura
Europejski Kolektyw Analityczny Res Futura to fundacja zajmująca się badaniami i analizą mediów oraz bezpieczeństwa informacji w sieci. Przygotowuje raporty i komentarze dotyczące wpływu mediów cyfrowych na społeczeństwo.
Adrian Siwek/PAP
