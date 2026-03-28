Kara dla TVN-u za film "Franciszkańska 3" została uchylona. Nieoficjalnie: KRRiT nie zamierza odpuszczać

KRRiT nie zamierza odpuszczać ws. TVN-u / autor: Fratria
«Jak ustaliłem, KRRiT nie odpuszcza. Odwoła się od decyzji Sądu Okręgowego w Warszawie, który zdjął z TVN karę 550 tys. zł za materiał „Franciszkańska 3”» - przekazał dziennikarz „Naszego Dziennika” Rafał Stefaniuk.

Sąd Okręgowy w Warszawie uchylił decyzję KRRiT o nałożeniu na TVN 550 tys. zł kary za emisję reportażu „Franciszkańska 3”, w którym m.in oskarżano św. Jana Pawła II o tuszowanie pedofilii.

TVN24 podał, że w ustnych motywach uzasadnienia sąd wskazał, że audycji „Bielmo. Franciszkańska 3” nie można przypisać propagowania postaw sprzecznych z prawem czy naruszających chrześcijański system wartości.

Jak wskazywała Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji, w audycji oparto się na materiałach Służby Bezpieczeństwa okresu PRL (donosy uzyskiwane przez SB) i nie sprawdzono innych zbiorów dokumentacyjnych.

Działania KRRiT

Dziennikarz „Naszego Dziennika” Rafał Stefaniuk przekazał nowe informacje w tej sprawie.

Jak ustaliłem, KRRiT nie odpuszcza. Odwoła się od decyzji Sądu Okręgowego w Warszawie, który zdjął z TVN karę 550 tys. zł za materiał „Franciszkańska 3”

— przekazał.

Rada wystąpi też o pisemne uzasadnienie decyzji SO

— dodał.

Adrian Siwek/X/PAP

