«Jak ustaliłem, KRRiT nie odpuszcza. Odwoła się od decyzji Sądu Okręgowego w Warszawie, który zdjął z TVN karę 550 tys. zł za materiał „Franciszkańska 3”» - przekazał dziennikarz „Naszego Dziennika” Rafał Stefaniuk.
Sąd Okręgowy w Warszawie uchylił decyzję KRRiT o nałożeniu na TVN 550 tys. zł kary za emisję reportażu „Franciszkańska 3”, w którym m.in oskarżano św. Jana Pawła II o tuszowanie pedofilii.
TVN24 podał, że w ustnych motywach uzasadnienia sąd wskazał, że audycji „Bielmo. Franciszkańska 3” nie można przypisać propagowania postaw sprzecznych z prawem czy naruszających chrześcijański system wartości.
Jak wskazywała Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji, w audycji oparto się na materiałach Służby Bezpieczeństwa okresu PRL (donosy uzyskiwane przez SB) i nie sprawdzono innych zbiorów dokumentacyjnych.
Działania KRRiT
Dziennikarz „Naszego Dziennika” Rafał Stefaniuk przekazał nowe informacje w tej sprawie.
Jak ustaliłem, KRRiT nie odpuszcza. Odwoła się od decyzji Sądu Okręgowego w Warszawie, który zdjął z TVN karę 550 tys. zł za materiał „Franciszkańska 3”
— przekazał.
Rada wystąpi też o pisemne uzasadnienie decyzji SO
— dodał.
Adrian Siwek/X/PAP
