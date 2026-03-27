Sąd Okręgowy w Warszawie uchylił decyzję KRRiT o nałożeniu na TVN 550 tys. zł kary za emisję reportażu „Franciszkańska 3”, w którym m.in oskarżano św. Jana Pawła II o tuszowanie pedofilii. Jak wskazywała Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji, w audycji oparto się na materiałach Służby Bezpieczeństwa okresu PRL (donosy uzyskiwane przez SB) i nie sprawdzono innych zbiorów dokumentacyjnych. „Wyrok jest niezrozumiały i trudny do zaakceptowania” - podkreśliła w komentarzu obecna przewodnicząca KRRiT Agnieszka Glapiak i zapowiedziała, że KRRiT będzie się odwoływała się od tego rozstrzygnięcia.
Sąd Okręgowy w Warszawie wyrokiem z 27 marca w całości uchylił decyzję ówczesnego przewodniczącego Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z 4 marca 2024 r. Maciej Świrski zarzucił wtedy TVN SA naruszenie art. 18 ust. 1 i 2 ustawy o radiofonii i telewizji poprzez emisję reportażu „Franciszkańska 3” i zdecydował o nałożeniu kary pieniężnej w wysokości 550 tys. zł.
Decyzja sądu
TVN24 podał, że w ustnych motywach uzasadnienia sąd wskazał, że audycji „Bielmo. Franciszkańska 3” nie można przypisać propagowania postaw sprzecznych z prawem czy naruszających chrześcijański system wartości.
Audycja nie była atakiem na Kościół. Państwo polskie nie dokonało dogłębnego rozliczenia zjawiska pedofilii w Kościele katolickim, a poruszanie w materiałach dziennikarskich tak doniosłych społecznie tematów jak ochrona małoletnich wobec instytucji zaufania, jakimi są Kościoły i związki wyznaniowe, jest fundamentem demokracji
— zaznaczono w informacji.
Wyrok jest nieprawomocny. Obecna przewodnicząca Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji Agnieszka Glapiak na prośbę PAP o komentarz do wyroku napisała:
Wyrok jest niezrozumiały i trudny do zaakceptowania.
Zapowiedziała, że KRRiT będzie się odwoływała się od tego rozstrzygnięcia.
Jak przekonuje TVN24, z zebranego w sprawie materiału dowodowego wynika, że audycja została przygotowana rzetelnie i zgodnie z zasadami staranności dziennikarskiej na podstawie rozmów z gronem licznych świadków.
Nawet gdyby jednak doszło do nieprawidłowości w tym zakresie, Przewodniczący KRRiT nie jest uprawniony do badania tych okoliczności, a przepisy ustawy o radiofonii i telewizji nie dają podstawy prawnej do nałożenia kary na nadawcę
— stwierdzono, dodając, że ochronie dóbr osobistych osób fizycznych i prawnych służy odrębny tryb przewidziany w przepisach kodeksu cywilnego.
Historyczna liczba skarg
Reportaż „Bielmo. Franciszkańska 3” Marcina Gutowskiego premierę miał 6 marca 2023 r. Przedstawiona została w nim teza, że Karol Wojtyła jako metropolita krakowski tuszował przypadki pedofilii wśród duchownych.
W marcu 2024 r. KRRiT informował, że „po emisji reportażu do Krajowej Rady wpłynęła rekordowa w historii KRRiT liczba skarg”. Podano, iż zarejestrowano 6058 wystąpień (maili, formularzy ze strony internetowej, zgłoszeń przez platformę ePUAP i listów wysyłanych tradycyjną pocztą). Wystąpienia te zawierały 39 tys. 613 podpisów obywateli wyrażających swój sprzeciw wobec treści zawartych w audycji. Zdaniem KRRiT „w toku postępowania wyjaśniającego, wszczętego przez KRRiT, eksperci potwierdzili, iż materiał nie spełnia kryteriów reportażu oraz standardów etyki dziennikarskiej”.
Materiały SB
Zaznaczono, że „w audycji oparto się na materiałach Służby Bezpieczeństwa okresu PRL (donosy uzyskiwane przez SB) i nie sprawdzono innych zbiorów dokumentacyjnych”.
Nie przeprowadzono wnikliwej kwerendy, nie powiązano wydarzeń, a całą narrację dopasowano do postawionej wcześniej tezy. Analiza materiału wykazała występowanie w audycji treści sprzecznych z prawem i dobrem społecznym, godzących w uczucia religijne, w tym konkretnym wypadku katolików i dezinformujących opinię publiczną
— wskazano.
Przewodniczący KRRiT wezwał nadawcę do zaniechania łamania prawa i podjął decyzję o nałożeniu sankcji pieniężnej w wysokości 550 tys. zł.
TVN wniósł odwołanie od decyzji Świrskiego. Jak w kwietniu 2024 r. powiedziała PAP reprezentująca stację radca prawny Paulina Maślak-Stępnikowska, postawa KRRiT i jej przewodniczącego jest „instytucjonalnym działaniem i ingerowaniem w wolność słowa”.
Adrian Siwek/PAP
