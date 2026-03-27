„Gazeta Gdańska” doczekała 135 lat. Pierwszy numer odbito w 950 egzemplarzach z data wydawnicza 2 kwietnia 1891 roku. Redaktor Bernard Milski przy wsparciu poznańskiego drukarza i wydawcy w siedzibie przy ul. Mariackiej uruchomił w Gdańsku polską gazetę.
135 lat temu Bernard Milski, właściciel firmy edytorskiej „B. Milski - Gazeta Gdańska”, odbił 950 egzemplarzy pierwszego numeru „Gazety Gdańskiej”. Kanclerz Bismarck złożył już urząd, a pruskim Gdańskiem rządził wtedy nadburmistrz Karl Adolf Baumbach. Bernarda Milskiego wybrał i namówił do podpisania „konceptu układu” , dr. Władysław Łebiński, wielkopolski liberał, wydawca i dziennikarz, „oddany robotnik sprawy polskiej”, zaangażowany w podtrzymywanie siły oporu ducha narodowego zagrożonego pruskim wynarodowieniem. Celem gdańskiej inicjatywy było wydanie „gazety ludowej, która by się przyczyniła do podniesienia oświaty i obrony spraw narodowych”, a też mogła „odwodzić Kaszubów od zgubnych zamiarów wychodźstwa”.
Wydanie specjalne o Zbrodni Pomorskiej
W rocznicowym numerze „Krwawy Wielki Piątek 1940 roku” przypomina dr Marek Szymaniak, dyr. oddziału IPN w Gdańsku.
O bandyckich egzekucjach Polaków z Wolnego Miasta Gdańska w lesie pod Stegną w artykule „Polska Matka Naszą” pisze z kolei dr Danuta Drywa z Muzeum Stutthof.
Prof. UG, dr hab. Grzegorz Berendt opisuje mechanizm policyjnych sądów doraźnych w 1939 roku, a w tekście „Proces w Norymberdze a Zbrodnia Pomorska” ukazuje nieznane aspekty prawne i historyczne wydarzeń z 1939-40.
Artykuł „Las, który pamięta” red. Małgorzaty Rakowiec to rozmowa z posłem Kazimierzem Smolińskim o egzekucjach w Szpęgawsku a red. Piotr Grzybowski pyta europosła Arkadiusza Mularczyka o reparacje w wywiadzie zatytułowanym „Niemcy uciekają od niemieckich zbrodni”.
„Gazeta Gdańska” przypomina interesującą rozmowę, którą ś.p. red. Stanisław SEYFRIED przeprowadził kilka lat temu z prof. Januszem Trupindą: „Gedania -pamięć miejsca”, bo ta pamięć z umysłów gdańskiej władzy niepokojąco się ulatnia. O „Zbrodni zapomnianej”, o egzekucjach pacjentów szpitali napisał dr Mateusz Kubicki, a o Polakach w Wolnym Mieście Gdańsku Karolina Masłowska - oboje z gdańskiego IPN. Ponadto felietony Marka Formeli: „135 lat Gazety - Gdańsk bez NSDAP” i Piotra Grzybowskiego „Filiżanka z C.T. Altwasser”.
Robert Knap/Gazeta Gdańska
