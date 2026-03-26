Absurdalne zachowanie Wysockiej-Schnepf na antenie! Nagle wyjęła dwie czapki, jedną założyła. Drugą wciskała gościowi. "Nie założy pan?"

autor: Fratria/X
autor: Fratria/X

Niedawno w programie Doroty Wysockiej-Schnepf w TVP Info w likwidacji publicysta Tomasz Lis wystąpił w czapce z daszkiem z symbolem Unii Europejskiej. Zostało to powszechnie wyśmiane przez komentatorów w sieci, tymczasem dziś Wysocka-Schnepf… sama pojawiła się w podobnej czapce w swoim programie. Namawiała też swojego gościa - posła PiS Mariusza Goska - by założył czapkę ze zwrotem „Make America Great Again”, używanym przez zwolenników Donalda Trumpa.

Będziemy też dzisiaj w Ameryce, więc ja tu mam takie rekwizyty, żeby było łatwiej, bo nie wziął pan swojej, prawda? Ma pan przy sobie?

— powiedziała Dorota Wysocka-Schnepf. W tym momencie pracownica TVP Info w likwidacji wyciągnęła dwie czapki, jedną założyła sama - z symbolem UE - a drugą, z hasłem MAGA, próbowała wcisnąć swojemu gościowi, posłowi PiS Mariuszowi Goskowi.

A pani nie nosi?

— zapytał Gosek.

Ja noszę tę, bo ta jest ponadpartyjna, a ta jest jednopartyjna

— dumnie odpowiedziała Wysocka-Schnpef, mając na głowie czapkę z symbolem UE.

Dlaczego to jest jednopartyjna?

— dopytywał polityk PiS.

Proszę tak ją wyeksponować na stoliku”

Bo „Trump” jest napisane. UE jest ponadpartyjną wspólnotą. (…) Nie założy pan? Fajnie by było, chyba, nie?

— naciskała na swojego gościa pracownica TVP Info w likwidacji, jedna z największych gwiazd tej stacji.

A dlaczego mam teraz zakładać? Wie pani, nie mam zwyczaju zakładać do garnituru czapeczki, założyłem ją raz

— odparł Gosek.

Dobra, to proszę tak ją wyeksponować na stoliku. Ale ma pan zgraną z krawatem, to by naprawdę elegancko wyglądało. Kolorystycznie idealnie

— stwierdziła Wysocka-Schnepf, w ten sposób po raz kolejny dając świadectwo, jak niski jest obecny stan intelektualny TVP Info w likwidacji.

tkwl/TVP Info/X

Zespół wPolityce.pl

Redakcja portalu wPolityce.pl to zespół doświadczonych reporterów, dziennikarzy, publicystów i analityków, specjalizujących się w tematyce politycznej, społecznej, gospodarczej i kulturalnej.

