Warner Bros. Discovery ogłosił, że specjalne zgromadzenie akcjonariuszy w sprawie przejęcia firmy przez Paramount Skydance odbędzie się 23 kwietnia. Wtedy też dojdzie do głosowania posiadaczy akcji koncernu w tej sprawie.
Pod kloniec lutego Warner Bros. Discovery i Paramount Skydance podpisały umowę o przejęciu WBD przez PSKY. Teraz akcjonariusze zagłosują nad ofertą przejęcia koncernu przez Paramount Skydance. Oferta opiewa łącznie na 111 mld dolarów (31 USD za akcję). Zarząd WBD jednogłośnie poparł umowę z Paramount Skydance po tym, jak firma Davida Ellisona przebiła ofertę Netflixa. Pierwotnie akcjonariusze mieli zebrać się 20 marca, by głosować nad przejęciem firmy przez Netflixa.
Jak podała spółka WBD w komunikacie, zgromadzenie rozpocznie się 23 kwietnia o godz. 10 czasu wschodnioamerykańskiego (godz. 16 w Polsce), a głosować będą mogły osoby, które posiadały akcje WBD do 20 marca.
Zmiana właściciela TVN
Jeśli akcjonariusze zatwierdzą transakcję, otworzy to drogę do finalizacji fuzji firm, co oznacza m.in. zmianę właściciela telewizji TVN, a także amerykańskich kanałów takich jak CNN. Paramount będzie musiał dodatkowo pokonać serię potencjalnych przeszkód prawnych, w tym rozważany przez prokuratora generalnego Kalifornii pozew mający wstrzymać przejęcie ze względu na przepisy antymonopolowe.
Resort sprawiedliwości USA zapewnił, że mimo politycznych powiązań między właścicielami Paramount i administracją Donalda Trumpa - transakcję gwarantuje majątek Larry’ego Ellisona, sojusznika Trumpa - firma nie może liczyć na taryfę ulgową i przyspieszoną ścieżkę do zatwierdzenia zakupu.
Tempo zatwierdzenia zakupu ma znaczenie, bo w umowie zapisane są dodatkowe opłaty - w wysokości 25 centów za akcję - za każdy kwartał opóźnienia finalizacji umowy, licząc od początku października br.
Robert Knap/PAP
