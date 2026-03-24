„Kuriozalna sytuacja w TVN! Chcą zamieść pod dywan kolejne przypadki pedofilii wśród działaczy Koalicji Obywatelskiej?” - zapytał rzecznik PiS Rafał Bochenek na portalu X. Polityk odniósł się do programu, którego uczestnikiem był wicerzecznik PiS Mateusz Kurzejewski.
Lewicowo-liberalne media połączyła zmowa milczenia ws. obrzydliwej sprawy pedofilii i zoofilii wśród osób powiązanych z Platformą Obywatelską. Od czasu wybuchu afery, trudno szukać artykułów czy programów, które poruszałyby tę kwestię.
Czytaj także
„Pełniła bardzo ważną funkcję w PO”
Wicerzecznik PiS Mateusz Kurzejewski był gościem w programie TVN24, w pewnym momencie chciał poruszyć ten skandaliczny temat, podczas rozmowy o jednym z ostatnich wet prezydenta Karola Nawrockiego. Wyciągnął przygotowaną grafikę, ale reżyserka zareagowała bardzo szybko i zdjęła gości z anteny…
Zeszliśmy z anteny w momencie, gdy pokazuję zdjęcie członkini Platformy Obywatelskiej, która została skazana na 6 lat za pedofilię. W tej nowelizacji KPK była liberalizacja wobec pedofilii. To jest pani, która pełniła bardzo ważną funkcję w PO w Kłodzku i jest skazana na 6 lat za pedofilię
— powiedział wicerzecznik PiS.
Czytaj także
„Tylko nie mów nikomu”
Do sprawy odniósł się rzecznik PiS Rafał Bochenek.
Kuriozalna sytuacja w TVN! Chcą zamieść pod dywan kolejne przypadki pedofilii wśród działaczy Koalicji Obywatelskiej? Czy min. Żurek powoła wreszcie zespół prokuratorów ds. zbadania przypadków pedofilii wśród działaczy KO? Dlaczego chcieli złagodzić przepisy kpk dla pedofilów? Charakterystyczna jest ta zmowa milczenia w protuskowych mediach w myśl zasady: tylko nie mów nikomu. #PedofiliaObywatelska powinna być wypalana gorącym żelazem
— skomentował na portalu X.
Czytaj także
Wszystkie najnowsze artykuły znajdziesz na wPolityce.pl/najnowsze. Nie przegap!
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/media/756318-protuskowe-media-milcza-o-skandalu-pedofilskim-w-klodzku
Dziękujemy za przeczytanie artykułu!
Najważniejsze teksty publicystyczne i analityczne w jednym miejscu! Dołącz do Premium+. Pamiętaj, możesz oglądać naszą telewizję na wPolsce24. Buduj z nami niezależne media na wesprzyj.wpolsce24.