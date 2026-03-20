Sąd Okręgowy w Warszawie utrzymał w mocy decyzję Przewodniczącego Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji ws. nałożenia kary pieniężnej w wysokości 35 tys. zł na Telewizję Polską S.A. w likwidacji. Chodzi o naruszenie przepisów dotyczących emisji reklamy piwa.
Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji przekazała w komunikacie prasowym, że „postępowanie dotyczyło emisji reklamy piwa z 28 sierpnia 2024 r. w programie TVP Sport, bezpośrednio po godzinie 6:00, czyli w czasie objętym ustawowym zakazem”.
Przekaz został wyemitowany w bloku reklamowym po transmisji sportowej. Stanowiło to naruszenie przepisów ustawy o radiofonii i telewizji w związku z ustawą o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi
— wskazała rada.
Zgodnie z obowiązującymi regulacjami prawnymi reklama piwa – jako wyjątek od generalnego zakazu promocji napojów alkoholowych – może być rozpowszechniana w ściśle określonych warunkach, w tym poza godzinami od 6:00 do 20:00. Jak wskazano w decyzji sądu, samo rozpowszechnienie przekazu w czasie objętym ograniczeniami stanowi naruszenie przepisów, niezależnie od jego charakteru czy okoliczności emisji
— dodała.
Decyzja utrzymana
Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji wyjaśniła, że „Sąd Okręgowy w Warszawie oddalił odwołanie Telewizji Polskiej S.A. w likwidacji, utrzymując w mocy decyzję Przewodniczącego KRRiT”.
W uzasadnieniu wskazano, że odpowiedzialność za naruszenie przepisów ustawy o radiofonii i telewizji ma charakter obiektywny. Oznacza to, że dla nałożenia kary nie ma znaczenia czy naruszenie było zawinione ani czy miało charakter incydentalny
— zauważyła.
Sąd podkreślił również, że dla oceny naruszenia nie ma znaczenia faktyczna liczba odbiorców przekazu, lecz sam fakt emisji reklamy piwa w czasie objętym ustawowymi ograniczeniami oraz wynikające z tego potencjalne narażenie odbiorców – w szczególności małoletnich – na kontakt z treściami dla nich nieprzeznaczonymi. Tym samym potwierdzona została prawidłowość przyjętej przez KRRiT oceny charakteru naruszenia oraz zasadność nałożenia kary
— wskazała.
Sąd odniósł się także do argumentacji nadawcy dotyczącej technicznego charakteru naruszenia, wskazując, że okoliczności związane z organizacją emisji, w tym błędy systemowe czy przesunięcia programowe, nie wyłączają odpowiedzialności nadawcy za przestrzeganie obowiązujących przepisów
— dodała.
Wyrok to kolejne potwierdzenie prawidłowości działań Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji w zakresie egzekwowania przepisów dotyczących emisji przekazów handlowych. W ostatnim okresie sądy potwierdzały zasadność decyzji Przewodniczącego KRRiT m.in. w sprawach dotyczących naruszeń zasad lokowania produktów oraz emisji przekazów handlowych z naruszeniem obowiązujących przepisów
— podsumowała rada w komunikacie prasowym.
Adrian Siwek/Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji
Wszystkie najnowsze artykuły znajdziesz na wPolityce.pl/najnowsze. Nie przegap!
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/media/756010-tvp-w-likwidacji-ukarana-za-emisje-reklamy-piwa
Dziękujemy za przeczytanie artykułu!
Najważniejsze teksty publicystyczne i analityczne w jednym miejscu! Dołącz do Premium+. Pamiętaj, możesz oglądać naszą telewizję na wPolsce24. Buduj z nami niezależne media na wesprzyj.wpolsce24.