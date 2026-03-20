Popularyzator historii i twórca internetowy Artur Wójcik w listopadzie ubiegłego roku wykazał, że w książce pt. „Teoria spisku, czyli prawdziwa historia świata”, autorstwa obecnej dziennikarki TVP Info w likwidacji Karoliny Opolskiej, znajdują się przypisy z nieistniejących publikacji. Teraz okazało się, że Wydawnictwo Harde zdecydowało się wycofać tę publikację ze sprzedaży.
W ocenie recenzentów, przy powstaniu wspomnianej książki Opolska korzystała ze sztucznej inteligencji, z czego właśnie wynikają błędy z przypisami z nieistniejących publikacji.
We wspomnianej książce Opolskiej, którą wydało Wydawnictwo Harde (grupa ZPR Media) przedstawiono popularne teorie spiskowe, nie zawierając oceny ich prawdziwości. Co ciekawe, początkowo wydawnictwo stało murem za swoją autorką.
Po konsultacjach i wyjaśnieniach Autorki nie mamy zastrzeżeń do jej pracy. Jej książka jest bardzo dobrze udokumentowana źródłami i opisując tak trudną materię, Karolina Opolska wykazała się wyjątkową rzetelnością
— zaznaczyło Wydawnictwo Harde.
Książka Opolskiej wycofana ze sprzedaży
Teraz jednak Wydawnictwo przedstawiło portalowi Wirtualnemedia.pl oświadczenie, zgodnie z którym książka Opolskiej została wycofana ze sprzedaży.
Wydawnictwo Harde oraz Karolina Opolska, autorka książki „Teoria spisku, czyli prawdziwa historia świata”, podjęli wspólną decyzję o wycofaniu książki ze sprzedaży. Autorka zachowuje pełnię praw do książki, a wszelkie decyzje dotyczące jej ewentualnego ponownego wydania będą podejmowane przez nią samodzielnie, zgodnie z jej dalszymi planami zawodowymi i wydawniczymi
— poinformował wydawca książki Opolskiej.
tkwl/wirtualnemedia.pl
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/media/755917-ksiazka-opolskiej-wycofana-ze-sprzedazy-korzystala-z-ai
