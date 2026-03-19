Marszałek Sejmu Włodzimierz Czarzasty dał kolejny popis buty i arogancji wobec kolejnego dziennikarza Telewizji wPolsce24. Pytany przez red. Stanisława Pyrzanowskiego, czy nastąpiła u niego jakaś refleksja po tym, jak postąpił wobec red. Macieja Zemły, odparł: „Pan mi mówi, że wy naprawdę jesteście wrażliwi, obrażając codziennie tysiące ludzi, robiąc z ludzi idiotów. Niech pan się zastanowi, naprawdę”.
Koalicja 13 grudnia (w tym jej liderzy, jak premier Donald Tusk czy marszałek Włodzimierz Czarzasty) lubi odwoływać się do wrażliwości, empatii, otwartości i tolerancji. Odwołując się do tych wartości, politycy koalicji często przemawiają z pozycji wyższości moralnej wobec PiS czy Konfederacji. Przenosi się to też na dziennikarzy konserwatywnych mediów, o czym przekonał się już kilkakrotnie w kontakcie z marszałkiem Czarzastym reporter Telewizji wPolsce24 Maciej Zemła.
Czarzasty rozprawia o wrażliwości
Na dzisiejszej konferencji inny reporter naszej stacji, red. Stanisław Pyrzanowski, zapytał Czarzastego o jego ostatnie ataki na red. Zemłę.
Chciałbym pana marszałka zapytać, czy jakaś refleksja u pana marszałka nastąpiła w związku z europejskimi wartościami, wolnością słowa, demokracją, równym traktowaniem wszystkich - zwłaszcza jeżeli chodzi o pana postawę wobec naszego dziennikarza Macieja Zemły? Czy u progu tygodnia zdrowia psychicznego tutaj następuje u pana jakaś refleksja, że dziennikarzy wszystkich, bez względu na swoje sympatie i antypatie, należałoby traktować jednakowo, z godnością i szacunkiem, a nie komentować, że inny redaktor zadał bardziej błyskotliwie pytanie? Mamy różne zdolności zadawania pytań, ale wszyscy jesteśmy ludźmi
— zwrócił uwagę dziennikarz.
Czarzasty zareagował… kpiną i atakiem.
Jeżeli chodzi o dziennikarzy pana stacji. Proszę pana, to jest piękne, co pan mówi. Pana stacja, plus Republika, sądząc po tym, co pokazujecie, to stacja ludzi wrażliwych, ludzi którzy nikogo nie obrażają, którzy nigdy nie kłamią, ludzi o otwartych, gołębich serduszkach, które, jak się ogląda waszą stację, to się wie, że jest to źródło prawdy
— drwił marszałek.
Pan mi mówi, że wy naprawdę jesteście wrażliwi, obrażając codziennie tysiące ludzi, robiąc z ludzi idiotów. Niech pan się zastanowi, naprawdę
— podkreślił.
Przypomnijmy, że jeszcze do niedawna jedno z haseł noszonych na sztandarach przez polityków obecnej koalicji rządzącej brzmiało „wolne media”. Teraz widać, jak po skandalicznym, siłowym i wątpliwym prawnie przejęciu mediów publicznych, traktują te rzeczywiście wolne.
sejm.gov.pl/not. Adam Kacprzak, oprac. Joanna Jaszczuk
