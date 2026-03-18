W siedzibie „Gazety Wyborczej przy ul. Czerskiej w Warszawie doszło do absurdalnej sytuacji. Według ustaleń Wirtualnych Mediów Wojciech Czuchnowski rozklejał w siedzibie Agory wlepki broniące Piotra Rogowskiego, wieloletniego prawnika „Gazety Wyborczej”.
17 marca był najśmieszniejszym dniem w historii Agory. Ludzie znaleźli na biurkach wlepki, które Wojciech Czuchnowski rozklejał w całym budynku
— powiedziała jedna z pracownic Agory w rozmowie z Wirtualnymi Mediami.
Na wlepkach znalazł się napis: „Ręce precz od prawników ‘Gazety Wyborczej’”.
Wojciech Czuchnowski domagał się w ten sposób pozostawienia pełnej obsługi prawnej w rękach zespołu Rogowskiego. Pod koniec lutego redaktor naczelny „Gazety Wyborczej” Adam Michnik i około 100 dziennikarzy podpisało się pod protestem przeciwko planom rozwiązania umowy z prawnikiem.
Nie walczyli o masowo zwalnianych dziennikarzy, a walczą o tłustego kota. Dziennikarze Wyborczej są przekonani, że bez mecenasa Rogowskiego pójdą do więzienia. Boją się, że bez jego obrony prawnej sobie nie poradzą. Od 34 lat broni ich przy okazji trudnych, śledczych tekstów
— wskazała anonimowa pracownica w rozmowie z Wirtualnymi Mediami.
Adrian Siwek/Wirtualne Media
