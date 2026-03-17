Centrum Monitoringu Wolności Prasy Stowarzyszenia Dziennikarzy Polski stanęło w obronnie dziennikarza Telewizji wPolsce24 Macieja Zemły i skrytykowało zachowanie marszałka Sejmu Włodzimierza Czarzastego.
Marszałek Sejmu i były członek PZPR Włodzimierz Czarzasty ponownie z bezczelny i arogancki sposób zwracał się do reportera Telewizji wPolsce24 Macieja Zemły. A wszystko przez proste pytanie, na które Czarzasty nie potrafi udzielić rzeczowej odpowiedzi - chodzi o „odmrożenie” projektu „Polski SAFE 0%”.
CZYTAJ TAKŻE: Co za bezczelność! Czarzasty obrażał dziennikarza TV wPolsce24, zamiast konkretnie odpowiedzieć. „Mówiłem już panu 1000 razy…”
Pełna treść oświadczenia
Centrum Monitoringu Wolności Prasy SDP stanowczo protestuje przeciwko arogancji i impertynencji Marszałka Sejmu Włodzimierza Czarzastego wobec dziennikarzy , czego kolejnym, jaskrawym przykładem jest zachowanie W. Czarzastego wobec red. Macieja Zemły, reportera telewizji wPolsce24 w polskim Parlamencie 16 marca b.r. Buta i prostackie odpowiedzi Marszałka na zadane mu dziennikarskie pytania nie licują z powagą funkcji, którą pełni, nie odpowiadają także standardom relacji polityk – dziennikarz, jaka powinna charakteryzować system prasowy każdego demokratycznego państwa. W niepodważalny sposób narusza to zasadę wolności słowa i jest atakiem wymierzonym w wolne i niezależne od władzy politycznej media. CMWP SDP apeluje do Marszałka Sejmu o równe traktowanie wszystkich dziennikarzy i mediów, które reprezentują.
16 marca b.r podczas konferencji prasowej Red. Maciej Zemła zapytał Włodzimierza Czarzastego o to, kiedy „odmrozi” prezydencki projekt „Polski SAFE 0%” , co w kontekście ostatnich wydarzeń politycznych jest jest bardzo zasadnym, aktualnym pytaniem ,na które odpowiedzi oczekują w imieniu swoich odbiorców wszystkie media . Jest to o tyle istotne pytanie, iż wcześniej marszałek Sejmu zapowiadał, że Sejm nie będzie pracował nad prezydenckim projektem i skierował go do tzw. sejmowej zamrażarki , czyli wstrzymał jakiekolwiek prace legislacyjne nad tym dokumentem. Włodzimierz Czarzasty nie odpowiedział na zadane przez red. Zemłę pytanie podczas swojej konferencji prasowej , a dopytywany o tę samą kwestią na sejmowym korytarzu zamiast udzielić rzeczowej odpowiedzi, obrażał dziennikarza w butny i arogancki sposób unikając konkretnego odniesienia się do sprawy. Słowny atak na dziennikarza był w tej sytuacji niczym nie usprawiedliwiony, dziennikarz zadawał pytania w spokojny i rzeczowy sposób, usiłując uzyskać konkretną informację. Istotny jest także kontekst tej sprawy – dziennikarz przygotowywał materiał dla telewizji, która prezentuje także zdania i opinie ugrupowań opozycyjnych w stosunku do obozu rządzącego i w stosunku do politycznego zaplecza Włodzimierza Czarzastego, aktywisty komunistycznego w latach PRL-u.
CMWP SDP przypomina, iż wszelkie ataki na dziennikarza wykonującego swoje obowiązki są jaskrawym naruszeniem zasady wolności słowa, która jest fundamentem ustroju każdego demokratycznego państwa i nigdy nie powinny mieć miejsca.Ujawnianie rzeczywistych intencji i dbanie o transparentność działań polityków jest najistotniejszym elementem kontrolnej funkcji , jaką pełnią media w stosunku do przedstawicieli władzy ustawodawczej , wykonawczej i sądowniczej, utrudnianie dziennikarzom pracy jest zawsze działaniem przeciwko demokracji i przeciwko państwu prawa. Jest rzeczą wyjątkowo bulwersującą , że Marszałek Sejmu zamiast być wzorem poszanowania zasad opartych na kulturze osobistej i wzajemnej neutralności relacji polityk – dziennikarz , wykazuje się całkowitym brakiem profesjonalizmu i osobiście niszczy standardy debaty publicznej. CMWP SDP apeluje do Komisji Etyki Poselskiej, by zajęła się sprawą naruszenia zasad etyki poselskiej przez Marszałka Sejmu Włodzimierza Czarzastego i traktowaniem przez niego dziennikarzy mających odwagę prezentować odmienne w stosunku do niego poglądy.
Pod oświadczeniem podpisała się dyrektor CMWP SDP Jolanta Hajdasz.
CZYTAJ TAKŻE: Goran Andrijanić: Zachowanie Czarzastego wobec Zemły jest nieakceptowalne. Dziennikarskie stowarzyszenia powinny zareagować i potępić marszałka
Zdecydowana reakcja
O zachowaniu Włodzimierza Czarzastego wobec Macieja Zemły Jolanta Hajdasz mówiła także na antenie Telewizji wPolsce24.
