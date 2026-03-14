W programie „Zderzenia”, prowadzonym na antenie TVP Info w likwidacji przez Dorotę Wysocką-Schnepf i Grzegorza Nawrockiego doszło do kuriozalnej sytuacji. Publicysta Tomasz Lis, gość programu, przyszedł do studia w czapce z daszkiem z symbolem Unii Europejskiej, by wyrazić poparcie dla tej instytucji.
W programie, poza Lisem, gościli też prof. Dorota Heidrich, specjalistka do spraw stosunków międzynarodowych, amerykanista prof. Zbigniewem Lewickim i były rzecznik MSZ Łukasz Jasina. „Czy Donald Trump jest krytycznym zagrożeniem dla Polski?” - na takie pytanie mieli odpowiedzieć goście programu.
Naszą sprawą jest mówić prawdę. Pozwoliłem sobie założyć czapeczkę z symbolem instytucji, którą słusznie pani profesor uznaje za bardzo ważną dla Polski, dla polskich interesów. Ponieważ parę dni temu bohater naszego programu założył czapeczkę bejsbolową na uroczystość powitania trumien z ciałami amerykańskich żołnierzy, którzy zginęli w Iranie, to pomyślałem sobie, że nie będzie niestosowne, jak ja założę swoją
— powiedział Tomasz Lis, występując na antenie w czapce z daszkiem z symbolem Unii Europejskiej.
Lis zaniemówił po słowach Jasiny
W czasie programu Lis m.in. krytykował zachowanie ambasadora USA Thomasa Rose’a, który m.in. niedawno ogłosił, że USA zrywają kontakty z marszałkiem Sejmu i byłym członkiem PZPR Włodzimierzem Czarzastym ze względu na to, że ten wcześniej w negatywny sposób wypowiadał się o prezydencie USA Donaldzie Trumpie.
Byłbym bardziej spokojny, gdyby amerykański ambasador w Warszawie nie traktował mojego państwa, które ma państwowość cztery razy starszą niż amerykańska, jak petenta, wasala, podwładnego i podnóżek
— mówił Tomasz Lis.
Kiedy wezwaliśmy Marka Brzezinskiego do MSZ, czyli stawialiśmy się mu, to pan nie chwalił
— zareagował na te słowa Łukasz Jasina, były rzecznik MSZ w czasach rządów PiS-u. Brzezinski był ambasadorem USA w Polsce w czasie prezydentury Joe Bidena. Lis nie potrafił znaleźć sensownej riposty na powyższe słowa Jasiny.
tkwl/X/TVP Info w likwidacji
