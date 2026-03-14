„Premierowi Donaldowi Tuskowi i rządowi tak naprawdę nie zależało na tych pieniądzach i nie zależy do końca na pieniądzach dla wojska, tylko chyba jednak zależy na tym, żeby ten spór o Unię Europejską, o polexit, o to, kto jest dobry, kto jest zły. O to, żeby mieć broń do strzelania do opozycji” - powiedziała Dorota Gawryluk na antenie Polsat News, odnosząc się do unijnego SAFE. Wypowiedź dziennikarki skomentował Jakub Stefaniak z PSL, który stwierdził, że Gawryluk nie kryje się z miłością do Prawa i Sprawiedliwości… To pokazuje, że ekipa Tuska wyznaje jedną zasadę - jeżeli ktoś ma odmienne zdanie, to musi być związany z PiS.
Prezydent Karol Nawrocki zapowiedział, że zawetuje ustawę do unijnego SAFE - na stronie internetowej głowy państwa opublikowano wyjaśnienie, które zawiera 30 stron.
Podczas programu w Polsat News Dorota Gawryluk odniosła się do SAFE.
Tutaj jest bez umowy, kredyt 3 proc. okazał się kredytem 100 proc. Jak zaczęto liczyć okazało się, że musimy oddać tyle samo, co bierzemy i nikt, żaden rządowy analityk nie poszedł do prezydenta i nie powiedział: „Nie, to nie jest kredyt 100 proc., nie będziemy musieli oddać 200 miliardów”. Do tego doszły emocjonalne połajanki i „zakute łby”
— powiedziała.
Cała sekwencja zdarzeń pokazująca, że premierowi Donaldowi Tuskowi i rządowi tak naprawdę nie zależało na tych pieniądzach i nie zależy do końca na pieniądzach dla wojska, tylko chyba jednak zależy na tym, żeby ten spór o Unię Europejską, o polexit, o to, kto jest dobry, kto jest zły. O to, żeby mieć broń do strzelania do opozycji
— dodała dziennikarka.
„Z tą miłością do Pisu”
Według członków Koalicji 13 Grudnia, ktoś kto jest krytykiem tej szkodliwej pożyczki, musi być miłośnikiem Prawa i Sprawiedliwości…
Pani Gawryluk z tą miłością do Pisu to już się w ogóle nie kryje
— skomentował Jakub Stefaniak z PSL na portalu X.
Ekipa Tuska nic sobie nie robi z weta prezydenta, przyjęła uchwałę, na mocy której SAFE ma być realizowany.
