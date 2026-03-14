Wideo

Gawryluk powiedziała o intencjach Tuska dot. SAFE. "Żeby mieć broń do strzelania do opozycji...". Do ataku od razu ruszył Stefaniak

  • Media
  • opublikowano:
Jakub Stefaniak
Premierowi Donaldowi Tuskowi i rządowi tak naprawdę nie zależało na tych pieniądzach i nie zależy do końca na pieniądzach dla wojska, tylko chyba jednak zależy na tym, żeby ten spór o Unię Europejską, o polexit, o to, kto jest dobry, kto jest zły. O to, żeby mieć broń do strzelania do opozycji” - powiedziała Dorota Gawryluk na antenie Polsat News, odnosząc się do unijnego SAFE. Wypowiedź dziennikarki skomentował Jakub Stefaniak z PSL, który stwierdził, że Gawryluk nie kryje się z miłością do Prawa i Sprawiedliwości… To pokazuje, że ekipa Tuska wyznaje jedną zasadę - jeżeli ktoś ma odmienne zdanie, to musi być związany z PiS.

Prezydent Karol Nawrocki zapowiedział, że zawetuje ustawę do unijnego SAFE - na stronie internetowej głowy państwa opublikowano wyjaśnienie, które zawiera 30 stron.

Podczas programu w Polsat News Dorota Gawryluk odniosła się do SAFE.

Tutaj jest bez umowy, kredyt 3 proc. okazał się kredytem 100 proc. Jak zaczęto liczyć okazało się, że musimy oddać tyle samo, co bierzemy i nikt, żaden rządowy analityk nie poszedł do prezydenta i nie powiedział: „Nie, to nie jest kredyt 100 proc., nie będziemy musieli oddać 200 miliardów”. Do tego doszły emocjonalne połajanki i „zakute łby”

— powiedziała.

Cała sekwencja zdarzeń pokazująca, że premierowi Donaldowi Tuskowi i rządowi tak naprawdę nie zależało na tych pieniądzach i nie zależy do końca na pieniądzach dla wojska, tylko chyba jednak zależy na tym, żeby ten spór o Unię Europejską, o polexit, o to, kto jest dobry, kto jest zły. O to, żeby mieć broń do strzelania do opozycji

— dodała dziennikarka.

Z tą miłością do Pisu”

Według członków Koalicji 13 Grudnia, ktoś kto jest krytykiem tej szkodliwej pożyczki, musi być miłośnikiem Prawa i Sprawiedliwości…

Pani Gawryluk z tą miłością do Pisu to już się w ogóle nie kryje

— skomentował Jakub Stefaniak z PSL na portalu X.

Ekipa Tuska nic sobie nie robi z weta prezydenta, przyjęła uchwałę, na mocy której SAFE ma być realizowany.

xyz/X/Polsat News

Wszystkie najnowsze artykuły znajdziesz na wPolityce.pl/najnowsze. Nie przegap!

Dziękujemy za przeczytanie artykułu!

Najważniejsze teksty publicystyczne i analityczne w jednym miejscu! Dołącz do Premium+. Pamiętaj, możesz oglądać naszą telewizję na wPolsce24. Buduj z nami niezależne media na wesprzyj.wpolsce24.

Autor

Zdjęcie Zespół wPolityce.pl

Zespół wPolityce.pl

Redakcja portalu wPolityce.pl to zespół doświadczonych reporterów, dziennikarzy, publicystów i analityków, specjalizujących się w tematyce politycznej, społecznej, gospodarczej i kulturalnej. Opisujemy codzienne wydarzenia, ujawniamy istotne fakty, śledzimy życie polityczne. Publikujemy sprawdzone fakty, przedstawiamy pogłębione analizy i wyrażamy odważne opinie. 🔹 NASI AUTORZY: https://wpolityce.pl/autorzy 🔹 Nasze kanały społecznościowe: X/wPolityce_pl 🔸 Facebook/wPolityce

Powiązane tematy

Wspieraj niezależne media Wspieraj niezależne media Wspieraj niezależne media

Zapraszamy do komentowania artykułów w mediach społecznościowych