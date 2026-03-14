Nawet jak na standardy „czystej wody” (jak ironicznie określa się neo-TVP), to był prawdziwy „wyczyn”. Najnowsze wydanie programu „Kłamstwo nie przejdzie” z udziałem rzecznika prasowego Konfederacji z pewnością dołączy na listę żenujących i komicznych ekscesów na antenie przejętej telewizji publicznej. „Na początku programu obiecywano, że eksperci będą weryfikować fakty. Pierwszy sprzeciw ekspertów? ‘Unia Europejska na szczęście nie jest państwem’. Dobre” - podsumował w serwisie X Wojciech Machulski to, co go spotkało w neo-TVP Info.
Co tam się wydarzyło?!
Na antenie neo-TVP Info Mateusz Dolatowski prowadzi od niedawna nowy program fact-checkingowy „Kłamstwo nie przejdzie” (sic!). Ostatnim gościem programu był rzecznik Konfederacji Wojciech Machulski.
Doszło tam do wyjątkowo przedziwnej sytuacji…
Musimy stawiać przede wszystkim na interes Polski, a nie żadnego innego państwa czy wyimaginowanego państwa o nazwie Unia Europejska, ponieważ takie państwo na szczęście jeszcze nie istnieje
— mówił rzecznik Konfederacji, gdy nagle rozległ się dźwięk alarmu, a studio zabłysło na czerwono…
Okazało się, że przycisk „kliknęła” (celem kontry fact-checkingowej) - ekspert telewizji - politolog prof. Renata Mieńkowska-Norkiene z UW i Team Europe Direct.
Tak, bo ja mam problem z pana ostatnim słowem, a właściwie ostatnią frazą, czyli „na szczęście” jeszcze nie ma takiego państwa, jak Unia Europejska i że jest to wyimaginowane coś. Powtarza pan prezydenta? Po pierwsze, tak? Znaczy nie jest to państwo oczywiście, ani nie jest też wyimaginowane państwo. Jest to coś bardzo, bardzo konkretnego, szanowny panie rzeczniku i jest to wspólnota, w której jesteśmy, więc nie jest to coś zewnętrznego, nie jest to coś wyimaginowanego. Przypominam, że zobowiązuje nas międzynarodowa umowa, która jest umową, którą podpisał Lech Kaczyński. To jest traktat. Polskie społeczeństwo wypowiedziało się w kwestii członkostwa w Unii Europejskiej w referendum. Szanowny panie, to też przypominam. W związku z czym albo polskie społeczeństwo sobie wyimaginowało tę wspólnotę w 2003 roku i w 2004 roku, kiedy wstępowaliśmy albo kiedy Lech Kaczyński podpisywał traktat. Ten traktat jest podpisany na mocy polskiej konstytucji artykułu 90. i jest absolutnie lege artis, funkcjonuje i w ramach tejże właśnie wspólnoty, czyli Unii Europejskiej mamy absolutnie swój udział w procesie decyzyjnym, w związku z czym my tam jesteśmy. To nie jest nic zewnętrznego wobec nas
— naprodukowała się politolog.
Gdy Machulski nazwał to „laudacją na cześć Unii Europejskiej”, „ekspertka” znowu przerwała politykowi, twierdząc, że przerywa, ponieważ „takie są zasady programu”.
Kiedy pan kłamie, ja panu przerywam
— stwierdziła.
Ja kłamię?! Pani sobie żartuje?! Przecież podobno eksperci tutaj mieli być po to, żeby fakt-checkingować. A pani wyraziła opinię na temat mojej opinii. Moja opinia jest taka, że Unia Europejska nie jest żadnym państwem. Jest wyimaginowanym państwem, w który wierzą niektórzy ludzie i że powinniśmy stawiać na polskie interesy. Pani powiedziała: „Nie, nie zgadzam się z tą opinią”
— mówił Machulski
Pan powiedział „na szczęście”, a to nie jest żadne szczęście.
— przerywała znowu.
Pani się mieni ekspertem? Ale to jest opinia. Mieliśmy rozmawiać o faktach. To jest moja opinia. Mam do niej prawo czy nie?
— zapytał rzecznik.
Rzecznik Konfederacji odniósł się później do programu w serwisie X.
Na początku programu obiecywano, że eksperci będą weryfikować fakty. Pierwszy sprzeciw ekspertów? „Unia Europejska na szczęście nie jest państwem”. Dobre :D
— napisał, podając dalej wideo, które stało się już hitem w sieci.
To był gruby pokaz możliwości propagandowych TVPO. To byłoby nawet zabawne, gdyby nie było finansowane z naszych podatków…
— stwierdził również.
