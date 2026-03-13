Dziennikarz Telewizji wPolsce24 Samuel Pereira przekazał w mediach społecznościowych, że wygrał w sądzie z posłem Koalicji Obywatelskiej Romanem Giertychem.
PRAWDA SIĘ WYBRONIŁA! Wygrałem prawomocnie z Giertychem - chciał skazania mnie z 212 kk. za słowa o aferze Polnord
— przekazał Samuel Pereira w serwisie X.
Gratuluję i dziękuję mec. Bartoszowi Lewandowskiemu oraz wszystkim, którzy mnie wspierali
— dodał.
— napisał, przypominając słowa, które wypowiedział się na antenie TVP Info.
O co chodzi?
Przypominamy, że wypowiedź ta padła w połowie października 2020 roku, niedługo po tym, jak Giertych został zatrzymany pod zarzutem działania na szkodę spółki Polnord. Wówczas głośna była także sprawa włoskiej posiadłości Romana Giertycha oraz jego żony.
Pytanie, czy ta działka została zakupiona z przestępczego procederu kosztem właśnie akcjonariuszy poszkodowanej spółki i pytanie, jaka rolę też w tej sprawie odegrał Sebastian J., który znany jest właśnie z tego gestu, ale wcześniej był też znany jako taki, takie zbrojne ramię Romana Giertycha w LPR, w Lidze Polskich Rodzin
— mówił wówczas Pereira.
