Paliwo na stacjach benzynowych drogie? Okazuje się, że nie potrzeba żadnej Tarczy paliwowej, którą proponuje Prawo i Sprawiedliwości. Rozwiązanie jest znacznie prostsze! Wystarczy tankować mniej. Taką radą podzieliła się z telewidzami dziennikarka neo-TVP.
Dziennikarze TVP w likwidacji nie mają łatwego zadania. Ceny na stacjach benzynowych rosną z dnia na dzień, a rząd nic z tym nie robi. Jak więc tu bronić ospałej ekipy Donalda Tuska? Jedna z dziennikarek podzieliła się „radą”, która może uratować portfele Polaków.
Odważyłam się i w końcu zatankowałam, bo powiem, że zastanawiałam się, kiedy to zrobić
— przyznała Dominika Komarnicka, prowadząca program „Dzień w godzinę”.
Bolał portfel czy do przeżycia?
— zapytała inna dziennikarka.
Zapłaciłam tyle co zwykle, po prostu zatankowałam mniej, więc nie bolało
— wypaliła Komarnicka.
Teraz już wiedzą Państwo, co robić, aby nie odczuć horrendalnie wysokich cen paliw. To takie proste… Tusk dalej może nic nie robić.
