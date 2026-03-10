Wideo

Drogie paliwo? Rząd może spać dalej. Dziennikarka neo-TVP ma złotą radę: "Zapłaciłam tyle co zwykle, po prostu zatankowałam mniej, więc nie bolało"

autor: Fratria/X
Paliwo na stacjach benzynowych drogie? Okazuje się, że nie potrzeba żadnej Tarczy paliwowej, którą proponuje Prawo i Sprawiedliwości. Rozwiązanie jest znacznie prostsze! Wystarczy tankować mniej. Taką radą podzieliła się z telewidzami dziennikarka neo-TVP.

Dziennikarze TVP w likwidacji nie mają łatwego zadania. Ceny na stacjach benzynowych rosną z dnia na dzień, a rząd nic z tym nie robi. Jak więc tu bronić ospałej ekipy Donalda Tuska? Jedna z dziennikarek podzieliła się „radą”, która może uratować portfele Polaków.

Odważyłam się i w końcu zatankowałam, bo powiem, że zastanawiałam się, kiedy to zrobić

— przyznała Dominika Komarnicka, prowadząca program „Dzień w godzinę”.

Bolał portfel czy do przeżycia?

— zapytała inna dziennikarka.

Zapłaciłam tyle co zwykle, po prostu zatankowałam mniej, więc nie bolało

— wypaliła Komarnicka.

Teraz już wiedzą Państwo, co robić, aby nie odczuć horrendalnie wysokich cen paliw. To takie proste… Tusk dalej może nic nie robić.

