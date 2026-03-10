Rosnące ceny paliw coraz bardziej niepokoją Polaków. W tej sprawie zainterweniować postanowił prof. Przemysław Czarnek. Kandydat PiS na premiera przedstawił projekt ustawy. Jak przekonuje, rząd nie zareagował w tej sprawie.
Ceny benzyny i diesela osiągają coraz wyższe poziomy. Sytuacja budzi niepokój Polaków, którzy obawiają się nie tylko wyższych kosztów korzystania z samochodów, ale też zbliżającego się wzrostu cen innych produktów.
Pomysł Czarnka
Prof. Przemysław Czarnek ogłosił, że zaproponował projekt ustawy, który obniżyłby ceny paliw w Polsce.
Mijają 24 godziny od momentu jak zaproponowałem projekt ustawy obniżający ceny paliw
– napisał na portalu X.
Kandydat PiS na premiera przekonuje, że rząd nie zrobił w tej sprawie nic.
Co robi rząd Tuska? Jak zwykle nic… Z rządowych limuzyn być może nie widać, że diesel już za chwilę będzie kosztował 8 zł za litr, a 95pb 7 zł za litr. #TuskŁupiPolaków
– czytamy we wpisie prof. Przemysława Czarnka.
