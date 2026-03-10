Brytyjska minister kultury Lisa Nandy zapowiedziała, że dokona oceny wartej 575 mln funtów umowy o przejęciu przez niemiecki koncern Axel Springer brytyjskiego wydawnictwa Telegraph Media Group (TMG) - wydawcy dziennika „The Daily Telegraph” i jego niedzielnej edycji „The Sunday Telegraph”.
Przeprowadzę szczegółową ocenę proponowanej umowy w świetle przepisów dotyczących interesu publicznego oraz regulacji odnoszących się do wpływu państw obcych na fuzje w sektorze mediów
— przekazała szefowa resortu kultury.
Axel Spinger ogłosił w piątek, że uzgodnił przejęcie TMG. Niemiecki koncern przebił ofertę właścicieli dziennika „Daily Mail”, The Daily Mail and General Trust (DMGT).
Axel Springer i TMG oświadczyły, że zamierzają zachować integralność marki i wspierać niezależne dziennikarstwo w Wielkiej Brytanii. Prezes niemieckiego wydawnictwa Mathias Doepfner podkreślił, że firma chce „zachować szczególny charakter i dziedzictwo” dziennika.
Niemiecki koncern po raz pierwszy złożyła ofertę kupna brytyjskiego wydawnictwa w 2004 roku, jednak wówczas został pokonany przez braci Barclay. Grupa TMG została ponownie wystawiona na sprzedaż w 2023 r., ze względu na długi właścicieli. Od tego czasu pojawiło się kilka propozycji zakupu, które ostatecznie nie doszły do skutku.
„The Daily Telegraph” istnieje od 1855 r. i jest najważniejszym w Wielkiej Brytanii dziennikiem o wyraźnie konserwatywnym profilu. Niedzielna wersja gazety wydawana jest od 1961 roku.
Axel Springer to jedna z największych grup medialnych w Europie, do której należą m.in. niemieckie dzienniki „Die Welt” i „Bild” oraz portale Business Insider i Politico. Jest też współwłaścicielem spółki Ringier Axel Springer Polska, do której należą m.in. dziennik „Fakt”, polska edycja tygodnika „Newsweek” i portal Onet.
kk/PAP
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/media/755091-przejecie-the-telegraph-przez-niemcow-nie-tak-predko
